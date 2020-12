Bursa Asia Naik karena Risalah Pertemuan Kebijakan Moneter BoJ

Rabu, 23 Desember 2020 | 08:22 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com- Bursa Asia-Pasifik naik pada awal perdagangan Rabu (23/12/2020) karena investor bereaksi terhadap rilis risalah pertemuan kebijakan moneter Bank of Japan.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,36% sedangkan indeks Topix menguat 0,1%. Kospi Korea Selatan naik 0,59%.

Dalam risalah rapat kebijakan moneter Bank of Japan bulan Oktober yang dirilis Rabu, seorang anggota menyatakan kekhawatiran kemungkinan deflasi jika Covid-19 menyebar lagi. Hal ini akan menekan aktivitas ekonomi, dan memerlukan perhatian kebijakan moneter.

Saham di Australia naik tipis, dengan S&P/ASX 200 naik 0,85%.

Indeks MSCI saham Asia-Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,21% lebih tinggi.

BACA JUGA IHSG Berpeluang Melemah, Ini Rekomendasi Sahamnya

Kekhawatiran varian baru Covid-19 di Inggris telah membebani sentimen investor secara global dalam beberapa hari terakhir. Hal itu terjadi saat vaksin mulai diluncurkan dan negara-negara ekonomi besar di seluruh dunia melihat kebangkitan infeksi virus corona setiap hari.

Semalam di Wall Street, S&P 500 turun untuk sesi ketiga berturut-turut 0,2%, atau 7,66 poin, menjadi 3.687,26. Dow Jones Industrial Average merosot 200,94 poin, atau 0,7%, menjadi 30.015,51. Nasdaq Composite naik 0,5% menjadi 12.807,92, menembus rekor baru. Kenaikan indeks teknologi ini didukung lonjakan 2,9% saham Apple.

Mata Uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, ditransaksikan di 90,654 dari level di bawah 90,4.

Yen Jepang diperdagangkan pada 103,52 per dolar, masih lebih kuat dari level di atas 104 yang terlihat pekan lalu. Dolar Australia ditransaksikan pada US$ 0,755, dalam minggu perdagangan yang telah terlihat di level sekitar US$ 0,76 hingga di bawah US$ 0,75.

Sumber:CNBC