Varian Baru Covid-19 Masih Hiasi Pergerakan Harga Minyak

New York, Beritasatu.com - Harga minyak dunia jatuh pada akhir perdagangan Selasa (23/12/2020) karena kekhawatiran pelemahan permintaan bahan bakar setelah varian baru Covid-19 terdeteksi di Inggris dan mendorong pembatasan.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Februari turun 83 sen atau 1,6 % menjadi US$ 50,08 per barel. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari berkurung 95 sen atau 2,0% menjadi US$ 47,02 per barel.

Deteksi varian baru virus corona mendorong beberapa negara menutup perbatasannya dengan Inggris. BBC mengutip Prancis dan Inggris akan mengumumkan kesepakatan untuk memulai kembali pengiriman pada Rabu waktu setempat.

Reli terbaru Brent mencapai level puncak US$ 52,48, tertinggi sejak Maret, pada Jumat lalu (18/12/2020). Harga kemudian turun di tengah kekhawatiran tentang penyebaran virus. "Kelesuan liburan telah terjadi pada minyak," kata analis Price Futures Group Phil Flynn di Chicago.

"Sekarang kami telah menyelesaikan stimulus, dan kami masih memiliki kekhawatiran jenis baru virus," katanya.

Minyak mendapat dukungan dari persetujuan Kongres AS atas paket bantuan virus corona senilai US$ 900 miliar setelah terkatung-katung lama.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, OPEC+, akan meningkatkan produksi sebesar 500.000 barel per hari pada Januari. Belum ada tanda-tanda keraguan yang disebabkan oleh penurunan harga tersebut.

Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak pada Senin (21/12/2020) mengatakan kenaikan produksi seharusnya tidak mengakibatkan kelebihan pasokan.

