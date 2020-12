PT MRT Jakarta Hemat Rp 500 Miliar

Rabu, 23 Desember 2020 | 06:46 WIB

Oleh : Thresa Sandra Desfika / FMB

Jakarta. Beritasatu.com - PT MRT Jakarta melakukan efisiensi hingga Rp 500 miliar guna mengimbangi penurunan pendapatan penumpang pada tahun ini.

Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar menjelaskan, perseroan turut terdampak pandemi dengan menurunnya volume penumpang menjadi rata-rata 27.000 penumpang per hari sepanjang tahun ini. Padahal pada awal 2020, BUMD tersebut melayani rata-rata 88.000 penumpang per hari. William menyebutkan, realisasi rata-rata jumlah penumpang tersebut jauh di bawah target perusahaan tahun ini sebanyak 100.000 penumpang per hari.

"Dari sisi pendapatan di sektor penumpang hitungan awal Rp 90 miliar sepanjang 2020 ini. Adapun perolehan subsidi untuk tahun ini diperkirakan sekitar Rp 500 miliar- Rp 600 miliar. Sedangkan, rencana subsidi semula Rp 900 miliar," jelas William dalam Media Visit PT MRT Jakarta ke Berita Satu Media Holdings secara virtual, Selasa (22/12/2020)

Karena itu, sebut William, pihaknya mendorong pemasukan di luar penumpang, seperti iklan hingga hak penamaan stasiun. Dia mengkalkulasi, pendapatan selain penumpang ini bisa menyentuh angka Rp 360 miliar.

Selain itu, untuk mengimbangi berkurangnya pendapatan, PT MRT Jakarta juga melakukan efisiensi. Pasalnya, biaya operasional perusahaan pada tahun 2020 ditaksir Rp 1,5 triliun. Sebab itu, perusahaan berupaya agar biaya operasional tersebut turun menjadi Rp 1 triliun pada tahun ini.

“Seharusnya biaya operasi kita Rp1,5 triliun. Tapi kita efisienkan. Kita penghematan di segala bidang. Jadi kegiatan yang bisa ditunda tahun ini, kita tunda untuk tahun depan. Kita save Rp 500 miliar kita efisiensi agar cashflow kita positif tahun ini,” papar William.

Kendati demikian, William menekankan, Efisiensi perusahaan tak berdampak hingga pemutusan hubungan kerja karyawan PT MRT Jakarta dan bahkan hak-hak para pekerjanya tetap dipenuhi. Selain itu, efisiensi juga tidak mengorbankan layanan kepada para penumpang.

William mengharapkan, pada tahun depan, pandemi bisa berlalu dan kembali mengangkat bisnis PT MRT Jakarta, khususnya dari sektor penumpang. Untuk tahun 2021, PT MRT Jakarta memproyeksikan bisa melayani rata-rata 65.000 penumpang per hari.

Sumber:BeritaSatu.com