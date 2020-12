Trump Minta Stimulus Ditambah, Bursa Asia Menguat

Rabu, 23 Desember 2020 | 15:09 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia naik pada awal perdagangan Rabu (23/12/2020) menyusul komentar Presiden AS Donald Trump terhadap paket stimulus Covid-19.

Nikkei 225 naik 0,33%, indeks komposit Shanghai naik 0,76%, Hang Seng Hong Kong naik 0,64%, ASX 200 Australia naik 0,66%, Kospi Korsel naik 0,96%.

Presiden Trump mengatakan paket stimulus Covid-19 senilai US$ 900 miliar yang diloloskan Kongres terlalu kecil. Trump tidak mengatakan akan memveto stimulus tersebut tetapi dia mengkritik beberapa poin, seperti bantuan tunai ke warga AS yang menurutnya kurang besar. Dia meminta Kongres mengamendemen jumlah bantuan tunai dari US$ 600 ke US$ 2.000 per orang hingga US$ 4.000 per pasang.

Musuh bebuyutan Trump, Ketua DPR Nancy Pelosi kali ini setuju dengan Trump untuk menambah bantuan tunai menjadi US$ 2.000 per orang. RUU ini akan disahkan menjadi UU pada pekan ini, kira-kira sebelum Natal. Namun, kecil peluang bantuan tunai ditambah karena resistensi dari Senat Republikan.

Mutasi Covid-19 di Inggris menjadi sentimen negatif yang menghantui investor global dalam beberapa hari terakhir. Sentimen ini menekan sentimen positif vaksinasi yang sudah mulai dilakukan di beberapa negara.

Dalam risalah rapat kebijakan moneter Bank of Japan bulan Oktober yang dirilis Rabu, seorang anggota menyatakan kekhawatiran kemungkinan deflasi jika Covid-19 menyebar lagi. Hal ini akan menekan aktivitas ekonomi, dan memerlukan perhatian kebijakan moneter.

Sumber:CNBC.com