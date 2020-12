Bursa Eropa Menguat, Kesepakatan Brexit Masih Tanda Tanya

Rabu, 23 Desember 2020 | 16:52 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com - Mayoritas bursa Eropa bergerak menguat pada awal perdagangan hari ini, Rabu (23/12/2020). Pelaku pasar berharap perjanjian dagang Brexit dapat disetujui dalam waktu dekat.

Stoxx600 Eropa naik 0,35%, DAX Jerman naik 0,55%, FTSE Inggris turun 0,16%, CAC Prancis naik 0,56%, FTSE MIB Italia naik 0,53%.

Selasa kemarin, Kepala Negosiator Brexit yang mewakili Uni Eropa, Micher Barnier, mengatakan UE akan memberikan tawaran terakhir kepada Inggris, tetapi isu mengenai perikanan masih mengganjal. Namun, secercah optimisme masih ada. ITV melaporkan perjanjian bisa disepakati pada hari ini, Rabu (23/12/2020).

BACA JUGA Trump Minta Stimulus Ditambah, Bursa Asia Menguat

Dari AS, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam untuk menolak penandatanganan RUU bantuan virus corona senilai US$ 900 miliar, karena menurutnya, bantuan tunai sebesar US$ 600 untuk warga AS terlalu kecil.

RUU tersebut diharapkan ditandatangani pekan ini. Demokrat mendukung desakan Trump untuk menaikkan bantuan tunai menjadi US$ 2.000 per orang, tetapi Senat Republikan mengisyaratkan menolak menambah stimulus yang sebelumnya sudah disepakati Kongres.

Di Asia, Nikkei 225 naik 0,33%, indeks komposit Shanghai naik 0,76%, Hang Seng Hong Kong naik 0,64%, ASX 200 Australia naik 0,66%, Kospi Korsel naik 0,96%.

Sumber:BeritaSatu.com