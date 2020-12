Trump Protes Stimulus, Wall Street Menguat

Rabu, 23 Desember 2020 | 22:01 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat dibuka menguat pada perdagangan Rabu (23/12/2020). Presiden AS Donald Trump mengatakan paket stimulus Covid-19 terlalu kecil dan mendesak Kongres menaikkan bantuan tunai ke warga AS.

Dow Jones Industrial Average naik 0,72%, S&P 500 naik 0,48%, Nasdaq turun 0,08%.

Presiden Trump mengatakan paket stimulus Covid-19 senilai US$ 900 miliar yang diloloskan Kongres terlalu kecil. Trump tidak mengatakan akan memveto stimulus tersebut tetapi dia mengkritik beberapa poin, seperti bantuan tunai ke warga AS yang menurutnya kurang besar. Dia meminta Kongres mengamendemen jumlah bantuan tunai dari US$ 600 ke US$ 2.000 per orang hingga US$ 4.000 per pasang.

Musuh bebuyutan Trump, Ketua DPR Nancy Pelosi kali ini setuju dengan Trump untuk menambah bantuan tunai menjadi US$ 2.000 per orang. RUU ini akan disahkan menjadi UU pada pekan ini, kira-kira sebelum Natal. Namun, kecil peluang bantuan tunai ditambah karena resistensi dari Senat Republikan.

Menurut data Kementerian Tenaga Kerja AS, angka pengangguran AS bertambah sebesar 803.000 orang pekan lalu. Jumlah ini lebih baik daripada survei analis Dow Jones yang memperkirakan kenaikan 880.000 orang.

Sumber:CNBC.com