Bursa AS Bervariasi karena Trump Berselisih dengan Kongres soal Stimulus

Kamis, 24 Desember 2020 | 05:51 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street bervariasi (mixed) pada perdagangan Rabu (23/12/2020). S&P 500 menghapus sebagian besar kenaikannya dan ditutup sedikit berubah di tengah aksi ambil untung akhir tahun. Sementara ketidakpastian kebijakan membebani sentimen karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump berselisih dengan Kongres soal bantuan stimulus Covid-19

S&P 500 naik hanya 2,75 poin (0,1%) menjadi 3.690,01 setelah sempat melonjak 0,7%. Dow Jones Industrial Average naik 114,32 poin atau 0,38% menjadi 30.129,83. Nasdaq Composite turun 0,3%, atau 36,80 poin, menjadi 12.771,11 karena perusahaan teknologi seperti Amazon, Apple dan Microsoft ambles.

Energi dan keuangan adalah dua sektor dengan kinerja terbaik, masing-masing naik 2,2% dan 1,6%.

Trump pada Selasa malam mengancam tidak menandatangani paket bantuan Covid-19, langkah yang dapat menunda pemberian dana untuk warga Amerika yang kesulitan. Trump menyebut paket bantuan Covid senilai US$ 900 miliar tidak sesuai dan meminta anggota parlemen untuk mengubah sejumlah ketentuan. Trump ingin pembayaran langsung kepada warga AS naik menjadi US$ 2.000 dari US$ 600.

Ketua DPR Nancy Pelosi setuju dengan seruan Trump untuk pembayaran yang lebih tinggi, dan mengatakan Partai Demokrat akan berusaha meloloskan RUU mandiri dengan persetujuan bulat Kamis (24/12/2020).

"Permintaan Presiden Trump untuk merevisi tagihan bantuan Covid-19 dan menaikkan jumlah pembayaran individu menjadi US$ 2.000 secara signifikan meningkatkan ketidakpastian di hari-hari mendatang, namun kami tetap yakin bahwa RUU yang disahkan oleh Kongres akan menjadi undang-undang," tulis Ed Mills dari Raymond James.

"RUU itu akan menjadi undang-undang pada 3 Januari tanpa tindakan apa pun yang diambil oleh Presiden," kata dia.

Trump tidak mengancam untuk memveto undang-undang tersebut, namun meminta revisi undang-undang atau pemerintahan berikutnya harus mengirimkan paket bantuan Covid-19.

Kongres meloloskan RUU bantan Covid-19 minggu ini senilai US$ 900 miliar setelah negosiasi selama berbulan-bulan. Paket tersebut mencakup tunjangan pengangguran tambahan, pinjaman bagi usaha kecil, dan pembayaran langsung sebesar US$ 600. Selain itu, bantuan untuk mendistribusikan vaksin Covid-19.

Saham terkait perjalanan yang terkena aksi awal pekan ini, rebound karena kekhawatiran vairan baru di Inggris mereda. United Airlines dan Delta masing-masing naik 2,7%, sementara Carnival dan Norwegian Cruise Line masing-masing melonjak 5,7% dan 6,2%. Pakar kesehatan mengatakan vaksin yang diproduksi akan efektif melawan varian baru.

Pada Rabu, Pfizer dan BioNTech mengumumkan kesepakatan kedua dengan pemerintah AS untuk memasok tambahan 100 juta dosis vaksin Covid-19. Kesepakatan itu membuat jumlah total dosis yang akan dikirim ke AS pada akhir Juli tahun depan menjadi 200 juta.

AS sejauh ini telah memvaksinasi lebih 1 juta orang, kata Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Sasaran pemerintah federal adalah 20 juta warga Amerika pada akhir tahun.

Di sisi data, klaim pengangguran AS mencapai 803.000 selama pekan yang berakhir 19 Desember, lebih baik dari perkiraan 888.000 menurut ekonom yang disurvei Dow Jones. Namun, barang tahan lama inti dan pendapatan pribadi keduanya jauh dari harapan di bulan November.

Sumber:CNBC