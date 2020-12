Emas Meroket Dipicu Penguatan Dolar Akibat Kekhawatiran Ekonomi

Kamis, 24 Desember 2020 | 08:45 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas menguat pada akhir perdagangan Rabu (24/12/2020), setelah tiga hari berturut-turut tertekan, didukung pelemahan dolar dan data ekonomi negatif. Sementara investor tetap berharap paket stimulus AS meski setelah Presiden Donald Trump mengancam tidak menandatangani rancangan undang-undang bantuan dampak Covid-19.

Kontrak emas paling aktif pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange, naik US$ 7,8 atau 0,42% menjadi US$ 1.878,10 per ounce.

"Data ekonomi hanya memperkuat keyakinan bahwa ekonomi sedang melambat dan itu akan membantu negosiasi stimulus. Sangat mungkin bahwa beberapa jenis kesepakatan stimulus masih akan dilakukan," kata analis OANDA, Edward Moya.

"Dolar yang sedikit lebih lemah telah mendorong emas ke level lebih tinggi," kata Moya menambahkan kesepakatan stimulus dan perkembangan positif Brexit diperlukan untuk memperkuat tren bullish emas.

Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa belanja konsumen turun 0,4% pada November setelah naik 0,3% pada Oktober, penurunan pertama dalam dalam tujuh bulan. Analis pasar berpendapat bahwa ini merupakan tanda yang mengkhawatirkan bagi ekonomi AS.

Departemen Perdagangan melaporkan bahwa pendapatan pribadi AS merosot 1,1% pada November, atau lebih buruk dari yang diharapkan.

Meningkatkan daya tarik emas bagi pemegang mata uang lain, indeks dolar turun 0,3%, sementara investor memperkirakan penurunan lebih lanjut pada 2021.

Trump pada Selasa (22/12/2020) mengancam tidak menandatangani RUU bantuan virus corona senilai US$ 892 miliar yang dipandang sebagai penyelamat bagi ekonomi negara yang dilanda pandemi. Trump mengatakan jumlah bantuan langsung tunai harus ditingkatkan.

"Bahkan jika Donald Trump menolak menandatangani RUU tersebut, secara luas diharapkan bahwa Biden akan meloloskannya, oleh karena itu kami tidak melihat penurunan apa pun pada emas saat ini," kata analis Natixis, Bernard Dahdah.

Jumlah warga Amerika yang mengajukan klaim pertama kali untuk tunjangan pengangguran tetap tinggi, tetapi membukukan penurunan tak terduga minggu lalu.

Emas yang dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang, telah meningkat lebih 23% tahun ini. Emas mendapatkan keuntungan dari stimulus besar-besaran global.

Tanda bahaya varian baru virus corona yang sangat menular telah memicu gelombang larangan perjalanan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pemulihan ekonomi setelah pandemi.

Logam mulia lainnya, p​​​erak pengiriman Maret naik 38,6 sen atau 1,51% menjadi US$ 25,921 per ounce. Platinum pengiriman Januari naik US$ 7,7 atau 0,76% menjadi US$ 1.017,1 per ounce.

Sumber:CNBC