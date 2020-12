Saham Alibaba di Hong Kong Ambles karena Penyelidikan, Bursa Asia Menguat

Kamis, 24 Desember 2020 | 09:30 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia-Pasifik menguat pada perdagangan Kamis (24/12/2020). Sementara saham raksasa teknologi Alibaba menjadi sorotan menyusul laporan bahwa regulator Tiongkok akan menyelidiki perusahaan tersebut atas dugaan monopoli.

Saham Alibaba di bursa Hong Kong turun 5,31% pada awal perdagangan Kamis pagi. Hal itu setelah otoritas Tiongkok akan menyelidiki Grup Alibaba atas dugaan monopoli. Secara terpisah, Grup Ant afiliasi Alibaba juga mengonfirmasi Kamis bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan pertemuan dari regulator.

Bursa Asia-Pasifik Naik

Sementara bursa saham Tiongkok sedikit berubah. Komposit Shanghai naik sekitar 0,1%, sementara komponen Shenzhen berada di atas garis datar. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 0,227.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,6%, sedangkan indeks Topix menguat 0,72%. Kospi Korea Selatan juga bertambah 0,9%.

Adapun bursa saham di Australia S&P/ASX 200 naik 0,77%. Indeks MSCI dari saham Asia-Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,41% lebih tinggi.

Bursa Australia, Hong Kong, Singapura akan tutup lebih awal menyusul peringatan malam Natal.

Semalam di Wall Street, S&P 500 naik hanya 2,75 poin (0,1%) menjadi 3.690,01 setelah sempat melonjak 0,7%. Dow Jones Industrial Average naik 114,32 poin atau 0,38% menjadi 30.129,83. Nasdaq Composite turun 0,3%, atau 36,80 poin, menjadi 12.771,11 karena perusahaan teknologi seperti Amazon, Apple dan Microsoft ambles.

Trump pada Selasa malam mengancam tidak menandatangani paket bantuan Covid-19, langkah yang dapat menunda pemberian dana untuk warga Amerika yang kesulitan. Trump menyebut paket bantuan Covid senilai US$ 900 miliar tidak sesuai dan meminta anggota parlemen untuk mengubah sejumlah ketentuan. Trump ingin pembayaran langsung kepada warga AS naik menjadi US$ 2.000 dari US$ 600.

Pada Rabu (23/12/2020) Trump juga memveto RUU Pertahanan yang mengesahkan batas atas US$ 740 miliar dalam pengeluaran dan menguraikan kebijakan Pentagon.

Mata Uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 90,228 mengikuti level di atas 90,8 yang terlihat di awal pekan.

Yen Jepang diperdagangkan pada 103,57 per dolar, dari di bawah 103,2 melawan greenback yang terlihat minggu lalu. Dolar Australia ditransaksikan pada US$ 0,7592, turun di bawah US$ 0,75 yang terlihat di awal minggu perdagangan.

Sumber:CNBC