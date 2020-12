Harga Minyak Menguat Dipicu Penurunan Persediaan AS

Kamis, 24 Desember 2020 | 09:47 WIB

Oleh : WBP

New York, Beritasatu.com- Harga minyak naik lebih 2% pada akhir perdagangan Rabu (23/12/2020), setelah penurunan dua hari beruntun, didorong penurunan persediaan minyak mentah, yang mengangkat harapan investor mendapatkan kembali permintaan bahan bakar.

Minyak mentah berjangka Brent untuk penyerahan Februari bertambah US$ 1,12 atau 2,2% menjadi US$ 51,20 per barel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari naik US$ 1,1 atau 2,3% menjadi US$ 48,12 per barel.

Persediaan minyak mentah AS turun 562.000 barel dalam sepekan hingga 18 Desember menjadi 499,5 juta barel, Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan pada Rabu (23/12/2020).

Stok bensin juga turun secara mengejutkan 1,1 juta barel dalam seminggu menjadi 237,8 juta barel, kata EIA, sementara persediaan minyak sulingan turun 2,3 juta barel dalam pekan ini menjadi 148,9 juta barel, lebih besar dari yang diperkirakan.

Perusahaan-perusahaan energi AS minggu ini menambahkan rig minyak dan gas untuk minggu kelima berturut-turut. Jumlah rig minyak dan gas, indikator awal produksi di masa depan, naik dua menjadi 348 rig dalam minggu yang berakhir 23 Desember, perusahaan jasa energi Baker Hughes Co mengatakan Rabu (23/12/2020).

Pelemahan dolar AS juga mendukung harga. Greenback yang lemah membuat komoditas dalam denominasi dolar seperti minyak mentah lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

Investor juga mengawasi Nigeria, di mana gangguan pasokan membantu menaikkan harga. Exxon Mobil Corp mengeluarkan force majeure di terminal ekspor minyak mentah Qua Iboe pekan lalu setelah kebakaran melanda fasilitas dan melukai dua pekerja.

Sebuah sumber mengatakan kepada Reuters, produksi diperkirakan akan dilanjutkan pada awal Januari. Aliran tersebut diharapkan memuat sekitar 180.000 barel per hari (bph) pada Desember dan 150.000 bph pada Januari.

Sumber:ANTARA