Ini Sederet PR yang Harus Diselesaikan Mendag Lutfi

Sabtu, 26 Desember 2020 | 19:11 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Muhammad Lutfi telah dilantik menjadi Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru menggantikan Agus Suparmanto. Sejumlah pekerjaan rumah sudah menantinya untuk diselesaikan dalam meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Manap Pulungan menyampaikan, pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian utama Muhammad Lutfi adalah terkait bagaimana meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan secara keseluruhan. Apalagi ekspor Indonesia selama ini masih didominasi oleh bahan mentah atau komoditas yang rentan terhadap gejolak perubahan harga.

"Dari sisi ekspor, kita masih sangat lemah karena produk ekspor kita masih didominasi bahan mentah, jadi sangat bergantung pada harga CPO (minyak sawit mentah), batu bara dan nikel. Kontribusinya hampir 20 persen terhadap nilai ekspor kita. Jadi pada saat harga batu bara dan CPO turun, kita sudah kalang kabut untuk mendapatkan nilai ekspor yang positif,” kata Abdul Manap kepada Beritasatu.com, Sabtu (26/12/2020).

Karenanya, ke depan di bawah kepemimpinan Muhammad Lutfi, menurut Manap ekspor produk olahan yang memiliki nilai tambah tinggi harus lebih ditingkatkan. Selain itu, membuka akses pasar baru di negara-negara non-tradisional juga harus terus dilakukan agar produk-produk Indonesia semakin berdaya saing dan mendunia.

"Jangkauan pasar ekspor kita itu masih pada 13 negara utama, yang memberikan kontribusi sekitar 70 persen terhadap ekspor kita. Jadi kalau salah satu dari negara ini bergejolak, itu akan menurunkan kinerja ekspor kita. Sehingga perlu upaya yang lebih optimal lagi untuk membuka akses pasar baru di negara-negara non-tradisional,” kata Manap.

Upaya lainnya dalam meningkatkan kinerja ekspor, peran dari atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) harus lebih dioptimalkan sebagai market intelligence, guna mengidentifikasi kebutuhan produk, identifikasi selera konsumen di negara tujuan, hambatan perdagangan, hingga jaringan distribusi di negara tujuan ekspor. "Fungsi ini memang sudah dilakukan, tetapi saya pikir masih harus lebih dioptimalkan,” kata Manap.

Kemudian dalam melakukan perjanjian kerja sama perdagangan dengan sejumlah negara, menurut Manap Indonesia harus lebih menggalakkan kerja sama dengan negara-negara yang satu level.

“Kita itu katakanlah juwama karena kita itu berani melakukan kerja sama perdagangan dengan negara-negara yang ekonomi dan daya saingnya di atas kita, sehingga kita lebih sering tekor karena impor yang masuk lebih besar dari pada ekspor kita. Yang harus digalakkan adalah kerja sama dengan negara-negara yang setara ekonominya, sehingga nanti bisa saling melengkapi dan saling mendapatkan keuntungan,” kata Manap.

Hal yang sama juga disampaikan pengamat ekonomi Muhammad Said Didu. Ia berharap Muhammad Lutfi dapat memperbaiki neraca perdagangan Indonesia melalui lobi-lobi perdagangan internasional. Sebab meskipun tahun ini neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus, menurut Said Didu kondisinya belum bisa dikatakan baik lantaran surplusnya lebih disebabkan oleh penurunan impor yang tajam.

“Sekarang ini agak dibanggakan bahwa terjadi surplus perdagangan. Surplus adalah pengurangan terhadap ekspor dengan impor. Kalau impornya turun, ya pasti surplus. Kalau impor turun, berarti produksi turun dong karena industri kita itu sebagian besar bahan bakunya dari impor,” kata Said Didu.

Sebelumnya saat acara serah terima jabatan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo mengamanahkan tiga tugas besar kepadanya. Pertama, menjaga stabilitas harga, terutama inflasi: Kedua, membantu pelaku UMKM untuk dapat masuk ke dalam pasar ekspor, termasuk memperbaiki struktur kerja dengan Balai Latihan Ekspor; Ketiga, bagaimana Indonesia bisa menembus pasar non-tradisional dengan cara perundingan seperti partnership agreement (perjanjian kemitraan).

“Tahun ini kita sudah menandatangani beberapa perjanjian kemitraan, tetapi kami juga melihat peluang bernegosiasi dengan pasar non-tradisional, seperti dengan negara-negara di Afrika dan Amerika Selatan. Jadi ini bagian-bagian utama yang akan kita pelajari sesuai keinginan Bapak Presiden,” kata Lutfi.

