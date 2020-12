Memasuki Pekan Terakhir 2020, Futures Wall Street Menguat

Senin, 28 Desember 2020 | 06:52 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Memasuki pekan terakhir perdagangan 2020, indeks berjangka Wall Street bergerak menguat pada perdagangan Minggu (27/12/2020) waktu setempat.

Dow Jones futures naik 0,19%, S&P 500 futures naik 0,24%, Nasdaq futures naik 0,28%.

Dalam sepekan kemarin, indeks S&P 500 turun 0,2%, sementara Dow Jones naik 0,1%. Nasdaq naik 0,4% dan indeks saham lapis dua Russell 2000 naik 1,6%. Dalam setahun, Nasdaq menguat 42%, Dow naik 5,8% dan S&P 500 naik 14,6%.

Pelaku pasar terus memantau perkembangan stimulus fiskal US$ 900 miliar untuk menekan dampak pandemi Covid-19. RUU tersebut belum ditandatangani Presiden AS Donald Trump karena Trump menganggap bantuan tunai untuk warga AS terlalu kecil.

RUU tersebut menyebutkan setiap warga AS akan mendapatkan tunjangan US$ 600, tetapi Trump ingin tunjangan itu dinaikkan ke US$ 2000. Jika hingga Selasa nanti RUU tersebut tidak disahkan maka Pemerintah AS terancam di-shutdown karena RUU tersebut dilampirkan bersama APBN AS senilai US$ 1,4 triliun.

Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden mengecam Donald Trump karena penolakannya membuat 14 juta warga AS berpotensi kehilangan tunjangan yang dinanti-nantikan.

Sumber:CNBC.com