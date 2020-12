Trump Teken RUU Stimulus, Bursa Asia Menguat

Senin, 28 Desember 2020 | 08:34 WIB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan Senin (28/12/2020). Presiden AS Donald Trump akhirnya mengesahkan RUU stimulus Covid-19 dan APBN AS, menghindari shutdown dan memastikan tunjangan Covid-19 untuk warga AS, Minggu (27/12/2020).

Nikkei 225 naik 0,21%, Kospi naik 0,28%. Di AS, Dow Jones futures naik 0,19%, S&P 500 futures naik 0,24%, Nasdaq futures naik 0,28%.

Sebelumnya, Trump menolak menandatangani RUU stimulus karena Trump menganggap bantuan tunai untuk warga AS terlalu kecil. RUU tersebut menyebutkan setiap warga AS akan mendapatkan tunjangan US$ 600, tetapi Trump ingin tunjangan itu dinaikkan ke US$ 2000.

Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden mengecam Donald Trump karena penolakannya membuat 14 juta warga AS berpotensi kehilangan tunjangan yang dinanti-nantikan.

Menurut data resmi pemerintah Tiongkok, laba perusahaan industrial bulan November naik 15,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Investor memantau saham Alibaba di Hong Kong setelah regulator Tiongkok memerintahkan Ant Group, perusahaan terafiliasi Alibaba, untuk memperbaiki bisnisnya.

