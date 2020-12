IHSG Dibuka Melemah di Tengah Menguatnya Bursa Asia

Senin, 28 Desember 2020 | 09:14 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,46% ke kisaran 5.981,2 pada awal perdagangan hari ini, Senin (28/12/2020).

Menurut riset NH Korindo Sekuritas, pergerakan pasar modal domestik akan dipengaruhi pergerakan pasar global. Pelaku pasar memantau perkembangan stimulus AS. Presiden Donald Trump baru saja menandatangani stimulus US$ 900 miliar yang dinanti-nantikan warga AS. Stimulus ini diharapkan membawa angin segar bagi pasar global. Hari ini, IHSG diperkirakan bergerak di kisaran 5.850-6.100.

BACA JUGA Trump Teken RUU Stimulus, Bursa Asia Menguat

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 turun 0,37% ke kisaran 432, indeks LQ45 turun 0,45% ke kisaran 932,6, JII turun 0,74% ke 630,7.

Sektor agri naik 0,96%, tambang turun 0,49%, industri dasar turun 0,83%, aneka industri turun 0,47%, konsumsi turun 0,63%, properti turun 0,81%, infrastruktur turun 0,77%, keuangan turun 0,26%, perdagangan turun 0,1%, manufaktur turun 0,67%.

Sumber:BeritaSatu.com