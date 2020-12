Dow Melonjak Capai Rekor Dipicu Penandatanganan Stimulus

Selasa, 29 Desember 2020 | 05:57 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Sreeet melonjak pada Senin (28/12/2020) minggu perdagangan terakhir di tahun 2020 setelah Presiden Donald Trump menandatangani stimulus bantuan ekonomi.

Dow Jones Industrial Average ditutup naik 204,10 poin atau 0,7% atau mencapai rekor tertinggi ke 30.403,97. S&P 500 naik 0,9% menjadi 3.735,36, dan Nasdaq Composite naik 0,7% menjadi 12.899,42.

Trump menandatangani paket stimulus bantuan Covid-19 senilai US$ 900 miliar menjadi undang-undang, guna mencegah penutupan pemerintah dan memperluas tunjangan pengangguran kepada jutaan orang Amerika. Penandatanganan itu dilakukan beberapa hari setelah Trump menyarankan akan memveto undang-undang tersebut, menuntut pembayaran langsung US$ 2.000 kepada orang Amerika, bukan US$ 600.

“Lima pilar reli (stimulus Federal, stimulus FOMC, peluncuran vaksin, pemerintah yang terbagi dan tidak ada resesi ganda) sebagian besar masih ada, dan sampai perubahan itu, prospek saham jangka menengah dan jangka panjang akan positif, " kata tulis Tom Essaye, pendiri The Sevens Report.

Apple memimpin kenaikan Dow sebesar 3,6%. Disney juga berkontribusi pada Dow, menguat hampir 3%. Layanan komunikasi, kebijaksanaan konsumen, dan teknologi semuanya melonjak 1% mengangkat S&P 500.

Lonjakan Senin menambah keuntungan pasar tahun ini yang kuat. S&P 500 naik 15,6% pada tahun 2020, sedangkan Dow telah naik 6,5%. Nasdaq telah melonjak 43,8% tahun ini karena investor menyukai saham-saham teknologi selama pandemi Covid-19.

"Bursa tampaknya siap mengakhiri tahun ini dengan catatan bagus, dan saya pikir untuk alasan yang baik," kata Kepala Strategi Ekuitas di US Bank Wealth Management, Terry Sandven.

Namun, jumlah kasus virus corona di AS terus meningkat. Selama seminggu terakhir, AS mencatat 184.000 infeksi baru per hari, menurut data Universitas Johns Hopkins.

Pakar kesehatan AS Anthony Fauci pada Minggu (27/12/2020) memperingatkan bahwa akan ada lonjakan infeksi Covid-19 setelah perayaan Natal dan Tahun Baru.

Sementara dua vaksin dari Pfizer dan Moderna sudah didistribusikan bulan ini. Sejauh ini lebih dari 1 juta orang di AS telah divaksinasi.

Sumber: CNBC