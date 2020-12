Harga Emas Naik karena Stimulus AS

Selasa, 29 Desember 2020 | 07:06 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Harga emas naik 1,3% pada perdagangan Senin (28/12/2020) karena pelemahan dolar AS setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani bantuan Covid-19 yang telah lama ditunggu-tunggu. Sementara likuiditas rendah karena musim liburan.

Harga emas di pasar spot naik 0,03% menjadi US$ 1,876,51 per ounce, setelah sebelumnya mencapai level tertinggi 21 Desember di US$ 1,900,04. Emas berjangka AS turun 0,2% menjadi US$ 1,880.40.

"Satu-satunya hal yang membantu emas saat ini adalah karena pelemahan dolar dan imbal hasil obligasi tidak jauh lebih tinggi," kata analis ABN Amro, Georgette Boele.

Apalagi dia menambahkan saat ini sudah memasuki musim liburan sehingga likuiditas minim.

Indeks dolar turun 0,3% ke level terendah satu minggu, mengangkat daya tarik emas bagi pemegang mata uang lainnya. Bursa di Inggris tutup pada Senin untuk liburan Boxing Day.

Trump pada Minggu (27/12/2020) menandatangani undang-undang paket bantuan pandemi senilai US$ 2,3 triliun, memulihkan tunjangan pengangguran bagi jutaan orang Amerika dan mencegah penutupan pemerintah federal.

"Tanpa stimulus tambahan, emas bisa naik lebih tinggi, tanda tangan Trump (pada tagihan stimulus) adalah titik risiko utama menuju bullish," kata analis di Ooanda, Jeffrey Halley.

Emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang kemungkinan besar dihasilkan dari langkah-langkah stimulus besar.

Sumber: CNBC