Harga Minyak Ambles karena Kekhawatiran Melemahnya Permintaan

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak ditutup turun pada perdagangan Senin (28/12/2020) setelah sebelumnya naik menjadi US$ 52 per barel, karena optimisme paket stimulus AS dan dimulainya kampanye vaksinasi Eropa. Namun sentimen positif itu menguap karena kekhawatiran melemahnya permintaan dan prospek produksi OPEC+ yang lebih tinggi.

Minyak mentah Brent turun 43 sen, atau 0,84%, menjadi US$ 50,86 per barel, setelah sempat mencapai level tertinggi harian US$ 52,02 di awal sesi. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup 61 sen, atau 1,26%, lebih rendah pada US$ 47,62 per barel.

Setelah Presiden AS Donald Trump mundur dari ancaman memblokir paket US$ 2,3 triliun, Demokrat pada Senin akan mendorong pembayaran bantuan US$ 2.000 yang lebih besar. Sementara Eropa pada Minggu (27/12/2020) meluncurkan kampanye vaksinasi Covid-19 massal.

Minyak telah pulih dari posisi terendah dalam sejarah yang dicapai tahun ini karena pandemi menekan permintaan. Brent mencapai IS$ 52,48 pada 18 Desember, level tertinggi sejak Maret.

Tetapi kemunculan varian baru Covid-19 menyebabkan pembatasan pergerakan diberlakukan kembali, sehingga akan menekan permintaan dalam jangka pendek sehingga membebani harga. "Minyak tetap rentan terhadap upaya mengendalikan virus," kata Kepala Strategi Pasar Global di Axi, Stephen Innes, dalam sebuah catatan.

Adapun yang juga menjadi fokus adalah pertemuan Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, OPEC+ pada 4 Januarii. OPEC+ akan mengurangi pemotongan produksi minyak yang dibuat tahun ini untuk mendukung pasar.

OPEC+ akan meningkatkan produksi sebesar 500.000 barel per hari pada Januari dan Rusia mendukung peningkatan lain dengan jumlah yang sama pada Februari.

