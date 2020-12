BCA Raih Penghargaan Indonesia Most Admired CEO 2020

Selasa, 29 Desember 2020 | 16:21 WIB

Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melalui Presiden Direktur Jahja Setiaatmadja meraih penghargaan “Indonesia Most Admired CEO 2020” dalam kategori Bank Konvensional – Outstanding Leadership in Developing Strategic Effort for Sustainable Banking Performance dari media Warta Ekonomi. Di penghujung tahun 2020, BCA terus mencetak prestasi yang gemilang melalui sejumlah penghargaan yang diraih.

Penyerahan penghargaan ini dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dan diserahkan oleh Fadel Muhammad selaku Founder & Presiden Komisaris Warta Ekonomi dan Muhamad Ihsan selaku CEO and Chief Editor Wartaekonomi.co.id pada Jumat (18/12/2020).

“Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung BCA dan menjaga kesinambungan bisnis perbankan. Digitalisasi dalam masa Covid-19 menjadi suatu hikmah, BCA turut mendukung kebijakan pemerintah dalam memutus rantai penularan virus corona dengan menghadirkan #BankingFromHome. Ini dapat membantu seluruh nasabah di nusantara untuk dapat beraktivitas bisnis,” kata Jahja Setiaatmadja.

Indonesia Most Admired CEO 2020 tahun ini mengusung tema “The Rise of New Leadership Era to Acclerate Recovery”. Tema ini diusung karena tahun 2020 merupakan tahun penyesuaian yang dihadapi oleh para CEO maupun presiden direktur dalam memimpin perusahaan.

Dalam melakukan penilaian tim Warta Ekonomi menggunakan metode survei daring terhadap 1.000 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dalam kurun waktu September – November 2020. Sebagai informasi, anak perusahaan BCA yaitu BCA Finance dan BCA Syariah juga turut menerima penghargaan dalam ajang ini.

BCA terus mendorong nasabah untuk mengoptimalkan penggunaan digital banking melalui #BankingFromHome. Per triwulan III/2020, nilai transaksi mobile banking BCA tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 28,4% YoY dan internet banking BCA tercatat tumbuh 4,1% YoY. Ada pun frekuensi transaksi mobile banking dan internet banking BCA bertumbuh 62% dan 32% YoY.

“Penghargaan ini akan semakin memacu BCA untuk dapat memberikan pelayanan dan produk yang sempurna dan baik bagi masyarakat Indonesia. Semoga keadaan ekonomi Indonesia semakin membaik dan berangsur pulih seperti sedia kala,” tutup Jahja.

Sumber: BeritaSatu.com