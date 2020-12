Sejak Kookmin Jadi Saham Pengendali, Saham Bukopin Melonjak 256%

Selasa, 29 Desember 2020 | 18:02 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Kiprah KB Kookmin Bank di PT Bank Bukopin Tbk meningkatkan kepercayaan investor saham bank ini di Bursa Efek Indonesia ( BEI). Hal ini terlihat sejak KB Kookmin menjadi pemegang saham pengendali (PSP) di Bukopin melalui Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) pada Juli 2020, saham Bukopin sudah naik 256%

Pada penutupan pekan lalu sebelum Natal Rabu (23/12/2020) saham berkode BBKP ini berada di harga Rp 635 per saham (23/12). Harga saham tersebut naik tajam dibanding saat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengesahkan Kookmin jadi PSP Bukopin pada 30 Juli 2020 sebesar Rp 178 per saham. Adapun pada perdagangan Selasa (29/12/2020), saham BBKP ditutup di posisi Rp 610 per saham.

"Kami bersyukur kepercayaan investor, nasabah, dan para pemangku kepentingan terhadap upaya perubahan dan perbaikan Bukopin terus tumbuh semakin besar. Dukungan Kookmin Bank dan investor menambah keyakinan untuk melanjutkan transformasi bisnis," jelas Presiden Direktur Bukopin Rivan A. Purwantoro di Jakarta, dalam keterangan yang diterima Selasa (29/12/2020).

BACA JUGA Masuknya Kookmin ke Bukopin Akan Perkuat Kepercayaan Investor Publik

KB Kookmin masuk ke Bukopin melalui beberapa tahapan. Pada fase pertama, Kookmin masuk dalam PUT IV dengan menggenggam sebanyak 2,56 miliar saham baru di harga Rp 560 per saham pada 22 Juli 2018. Hasilnya KB Kookmin memiliki 22% saham Bukopin. Setelah itu di PUT V yang berlangsung akhir Juli 2020, Kookmin menambah sebanyak 2,97 miliar lembar saham baru dan resmi menjadi PSP dengan kepemilikan 33,9%.

Rivan menambahkan transformasi yang dijalankan semakin memperkuat fundamental perusahaan, terutama dalam memperluas segmen bisnis dan menangkap potensi pasar baru melalui kekuatan digital banking. Langkah ini juga menjadi fokus perusahaan meningkatkan kapabilitas Bank Bukopin dalam mendukung sektor kredit UMKM.

Sebagai bagian dari proses transformasi, melalui RUPSLB yang berlangsung pada 22 Desember 2020 Bukopin melakukan pergantian nama dan logo perseroan. Strategi ini merupakan upaya peningkatan citra dan reputasi perseroan (rebranding), serta mengkombinasikan kekuatan merk yang sudah ada dengan kekuatan merk KB sebagai PSP dan majority shareholder. “Melalui transformasi ini, kami akan melahirkan Bukopin yang lebih baik, sehingga menjadi lembaga perbankan kompetitif di Indonesia,” kata Rivan.

Rivan menjelaskan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Bukopin terus meningkat dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Bersama dengan KB Kookmin, perusahaan tengah menjalankan strategi Korean Link yang memiliki kontribusi luar biasa dengan target bulan Desember mencapai Rp 2 triliun.

Chief Financial Officer Bank Bukopin Seng Hyup Shin menyampaikan sektor UMKM yang masih menjadi andalan Bank Bukopin terkena imbas signifikan akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, perusahaan menyiapkan langkah antisipasi untuk menguatkan fundamental. Ada tiga langkah untuk meningkatkan kualitas kredit, funding, dan memperbaiki internal. Pertama, Bank Bukopin menambah unit baru untuk mengelola aset dan kredit berisiko. Kedua, Kookmin menempatkan beberapa eksekutif tambahan dari KB Kookmin untuk mempercepat proses koreksi. Ketiga, membentuk 3 T untuk menangani ketidakpastian pasar.

"Kami juga fokus untuk terus memperkuat rasio kecukupan modal (CAR) menjadi 16,32%. Modal baru yang diberikan KB Kookmin juga dimanfaatkan untuk meningkatkan program deposito perusahaan, sehingga kepercayaan masyarakat akan terus meningkat dan diikuti dengan perbaikan kualitas pendanaan bank,” kata Seng

Hingga kuartal III-2020 Bank Bukopin telah melakukan restrukturisasi kredit senilai Rp 24,5 triliun dimana Rp 18 triliun atau 73% di antaranya disebabkan dampak Covid-19.

Sumber: BeritaSatu.com