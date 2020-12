Bursa Eropa Naik Ditopang Keberhasilan Vaksin Astrazeneca

Rabu, 30 Desember 2020 | 05:24 WIB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Selasa (30/12/2020) menyusul reli di bursa Amerika Serikat (AS) Wall Street pada perdagangan sebelumnya.

Indeks Pan-European Stoxx 600 ditutup naik 0,76%, dengan sebagian besar sektor dan bursa utama di wilayah positif.

Sentimen di Eropa didukung reli saham AS pada Senin (28/12/2020) setelah Presiden Donald Trump menandatangani paket bantuan virus corona senilai US$ 900 miliar menjadi undang-undang. Jumlah itu mencakup pembayaran langsung sebesar US$ 600 kepada warga Amerika. Trump sebelumnya menuntut pembayaran langsung US$ 2.000 sebelum penandatanganan.

Sentimen positif di Eropa muncul setelah kesepakatan perdagangan Brexit disepakati antara Uni Eropa (UE) dan Inggris pada malam Natal. Indeks FTSE 100 London naik hampir 2% pada Selasa. Sementara 27 duta besar dari negara-negara anggota UE pada Senin secara resmi menyetujui kesepakatan yang akan diterapkan pada 1 Januari.

Sementara produsen obat AstraZeneca adalah salah satu yang berkinerja terbaik di indeks FTSE Selasa sore dengan kenaikan saham 3,8%. Vaksin perusahaan diharapkan disetujui untuk digunakan di Inggris minggu ini.

Financial Times Minggu (27/12/2020) melaporkan bahwa pejabat pemerintah mengonfirmasi bahwa regulator obat Inggris, Badan Pengatur Produk Obat dan Kesehatan, segera menyetujui vaksin tersebut.

Sementara bursa saham di Asia-Pasifik beragam pada perdagangan Selasa menyusul penguatan di Wall Street. Di Jepang, Nikkei 225 naik 2,66% kenaikan tertingi sejak Agustus 1990, menurut data dari Refinitiv.

Adapun pada Selasa tidak ada pendapatan utama atau rilis data.

