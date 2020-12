Bursa AS Anjlok Setelah Cetak Rekor Sepanjang Masa

Rabu, 30 Desember 2020 | 05:39 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street melemah pada perdagangan Selasa (29/12/2020) setelah mencapai level tertinggi baru sepanjang sejarah karena para investor menimbang kemungkinan lebih banyak stimulus fiskal yang disetujui Kongres.

Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 68,30 poin atau 0,2%, ke 30.335,67. S&P 500 merosot 0,2% menjadi 3.727,04, dan Nasdaq Composite ambles 0,4% menjadi 12.850,22. Penurunan Selasa menghentikan kenaikan beruntun tiga hari Dow dan S&P 500.

Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell memblokir upaya Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer untuk mempercepat tagihan yang akan meningkatkan pembayaran langsung ke warga Amerika menjadi US$ 2.000 dari US$ 600. RUU itu disahkan oleh DPR Senin malam (28/12/2020).

Presiden Donald Trump sebelumnya menyerukan pembayaran langsung US$ 2.000 kepada warga Amerika. Pada Selasa, dia mencuit, "Kecuali Republik memiliki keinginan mati, dan itu juga hal yang benar untuk dilakukan, mereka harus menyetujui pembayaran US$ 2000 ASAP."

Senat Partai Republik menentang pembayaran langsung yang lebih besar meskipun ada tuntutan Trump. Namun, beberapa senator GOP telah menyatakan dukungan untuk pembayaran senilai US$ 2.000.

Sementara Apple dan Home Depot masing-masing turun lebih 1% memimpin pelemahan Dow. Intel mengimbangi beberapa pelemahan tersebut, naik 4,9% setelah Dan Loeb dari Third Point mendesak perusahaan mengeksplorasi opsi kesepakatannya.

S&P 500 naik 15,4% pada tahun 2020, dan Dow telah naik 6,3%. Nasdaq Composite melonjak 43,2% tahun ini karena investor memburu saham teknologi besar seperti Apple, Amazon dan Facebook.

“Kombinasi peluncuran vaksin, stimulus fiskal, dan kebijakan moneter yang mudah terus menciptakan latar belakang positif bursa saham memasuki tahun 2021,” tulis Kepala Investasi di UBS Global Wealth Management, Mark Haefele.

"Kesepakatan paket stimulus fiskal AS yang baru menghilangkan hambatan baru-baru ini, dan bank sentral global terus mendukung pemulihan dengan mempertahankan (dan memperluas) akomodasi moneter."

Jumlah kasus Covid-19 terus meningkat di AS, sehingga menimbulkan keraguan pemulihan ekonomi pada tahun baru. Selama seminggu terakhir, 184.000 infeksi baru dilaporkan di AS per hari, menurut analisis CNBC dari data Universitas Johns Hopkins.

“Distribusi vaksin secara resmi telah dimulai… namun pandemi telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan di berbagai bidang,” tulis CIO Glenmee, Jason Pride.

“Kenaikan jumlah kasus menyebabkan tindakan lockdown di seluruh negeri, menghambat upaya pembukaan kembali ekonomi. Jika penyebaran virus tidak dikendalikan pada akhir tahun, kemungkinan akan menjadi inisiatif utama pada awal 2021 sebelum vaksin didistribusikan secara luas,” tambah Pride.

Sumber: CNBC