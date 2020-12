Emas Naik Dipicu Harapan Peningkatan Bantuan Pandemi di AS

Rabu, 30 Desember 2020 | 07:17 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com- Harga emas naik pada akhir perdagangan Selasa (29/12/2020), dipicu prospek stimulus tambahan AS yang mendukung daya tarik logam dan menekan dolar. Sementara anggota parlemen Washington akan membahas permintaan Presiden Donald Trump untuk bantuan tunai Covid-19 lebih besar minggu ini.

Kontrak emas paling aktif pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange, naik US$ 2,5 atau 0,13 % menjadi US$ 1.882,90 per ounce.

Indeks dolar turun 0,3% terhadap mata uang utama saingannya, membuat emas berdenominasi greenback lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya.

Bursa saham Eropa ditutup pada level tertinggi 10 bulan, didorong harapan paket stimulus yang lebih besar, sementara Pemimpin Mayoritas Senat AS Mitch McConnell mengatakan pada Selasa (29/12) bahwa senator minggu ini akan membahas seruan Trump untuk peningkatan bantuan langsung tunai Covid-19 dari US$ 600 menjadi US$ 2.000.

"Kami memasuki tahun 2021 dengan sedikit kegelisahan karena kami mendapatkan pasar saham pada level yang lebih tinggi dan (pada) prospek stimulus tambahan terhadap vaksin yang mulai memperbaiki ekonomi, tetapi secara keseluruhan itu tidak mengurangi selera aset aman emas," kata analis Saxo Bank, Ole Hansen.

Saat 2020 berakhir, emas, sebagai pelindung terhadap inflasi, telah meningkat sekitar 24% tahun ini, terutama karena langkah-langkah stimulus yang diluncurkan di seluruh dunia untuk mengurangi kerusakan ekonomi akibat pandemi.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Maret turun 32,2 sen atau 1,21% menjadi US$ 26,217 per ounce. Platinum pengiriman April naik US$ 13,5 atau 1,29% menjadi US$ 1.062,6 per ounce.

