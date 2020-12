Bursa Eropa Turun Setelah Kesepakatan Perdagangan Brexit Disetujui

Kamis, 31 Desember 2020 | 05:42 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup melemah pada perdagangan Rabu (31/12/2020) setelah anggota parlemen Inggris menyetujui kesepakatan perdagangan Brexit dan investor bereaksi terhadap perkembangan vaksin Covid-19.

Indeks Pan-European Stoxx 600 ditutup turun 0,34%, dengan sebagian besar sektor dan bursa utama di wilayah negatif.

Indeks FTSE 100 London turun 0,7% meskipun vaksin virus corona yang dikembangkan University of Oxford dan AstraZeneca diizinkan untuk penggunaan darurat di Inggris Raya.

Pengumuman tersebut menandai langkah lain dalam pertempuran global melawan pandemi dan memungkinkan Inggris untuk memperluas program imunisasi Covid-19 yang dimulai pada bulan Desember. Sejauh ini, vaksin Pfizer-BioNTech telah diberikan kepada 600.000 orang di Inggris Raya, menurut statistik pemerintah. Saham AstraZeneca ditutup melemah pada Rabu.

Sedangkan anggota parlemen di Inggris pada Rabu menyetujui kesepakatan perdagangan pasca-Brexit yang dicapai oleh negosiator pada Malam Natal.

Adapun bursa saham Asia-Pasifik beragam pada perdagangan semalam, setelah indeks utama di Wall Street menghentikan kenaikan beruntun pada Selasa. Sementara itu, dolar melemah terhadap mata uang utama lainnya.

Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Tiongkok 2019 direvisi turun menjadi 6,0%, menurut pernyataan yang dirilis Rabu oleh Biro Statistik Nasional negara itu. Sebelumnya PDB 2019 ditargetkan tumbuh 6,1%.

Adapun anggota parlemen di Washington tidak setuju atas pembayaran langsung kepada warga Amerika yang merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell memblokir upaya Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer untuk mempercepat RUU, yang disahkan DPR pada Senin malam. Paket itu akan meningkatkan bantuan menjadi US$ 2.000 dari US$ 600 kepada warga AS yang terdampak Covid-19.

"Pembayaran stimulus bisa keluar paling cepat Selasa malam," kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin.

Presiden AS Donald Trump telah mendukung peningkatan pembayaran bantuan, dan pada Selasa dalam sebuah tweet mengatakan bahwa langkah tersebut harus disetujui "ASAP. US$ 600 Tidak Cukup!”

