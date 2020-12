Harga Emas Melonjak Setelah Dolar Jatuh ke Posisi Terendah

Kamis, 31 Desember 2020 | 09:07 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas menguat pada akhir perdagangan Rabu (30/12/2020) untuk hari kedua beruntun, setelah prospek peningkatan bantuan fiskal mendorong dolar ke level terendah dalam 2 tahun.

Kontrak emas paling aktif pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange, naik US$ 10,50 atau 0,56% menjadi US$ 1.893,40 per ounce.

"Indeks dolar AS menyentuh level terendah baru yang mendukung pasar emas dan perak," kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff.

Indeks dolar menyentuh level terendah sejak April 2018 menyusul keputusan Pemimpin Mayoritas Senat AS Mitch McConnell menunda pemungutan suara buat meningkatkan bantuan langsung tunai Covid-19 menjadi US$ 2.000 dari US$ 600.

Bursa saham AS naik di tengah harapan stimulus fiskal tambahan dan optimisme peluncuran vaksin, ketika Inggris menjadi negara pertama yang menyetujui vaksin AstraZeneca dan Universitas Oxford.

"Gambaran yang lebih besar adalah bahwa emas masih bertahan sangat baik pada tingkat harga ini serta stimulus fiskal dan moneter akan tetap ada pada 2021 ketika pandemi menghantam AS dan Eropa," kata analis Bank of China International, Xiao Fu.

Investor menunggu pemilihan putaran kedua di Georgia yang akan menentukan partai politik yang mengendalikan Senat AS. Harapannya, lebih banyak stimulus di bawah Senat dan DPR yang dikendalikan Demokrat.

Emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang yang kemungkinan besar disebabkan oleh langkah-langkah stimulus besar.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Maret naik 35,6 sen atau 1,36 % menjadi US$ 26,573 per ounce. Platinum pengiriman April naik US$ 15,9 atau 1,5 % menjadi US$ 1.078,5 per ounce.

