Minyak Naik karena Stok AS Berkurang dan Pelemahan Dolar

Kamis, 31 Desember 2020 | 09:28 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada perdagangan Rabu (30/12/2020) karena paket bantuan fiskal Covid-19 di Amerika Serikat (AS) dan penurunan persediaan minyak.

Minyak mentah berjangka Brent naik 0,49% menjadi US$ 51,34 per barel, dan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 0,83% menjadi US$ 48,40 per barel.

"Harga minyak tetap didukung dolar AS yang melemah semalam," kata Kepala Strategi Pasar global di Axi, Stephen Innes.

"Pagi ini American Petroleum Institute (API) melaporkan hasil imbang yang jauh lebih besar versus konsensus persediaan minyak mentah untuk pekan yang berakhir pada 25 Desember."

Dolar jatuh ke level terendah dalam 2 tahun terhadap euro karena penundaan stimulus AS dan mempertahankan taruhan bahwa bantuan keuangan tambahan masih mungkin terjadi.

DPR AS yang dipimpin Demokrat memilih memenuhi permintaan Presiden Donald Trump untuk meningkatkan pembayaran bantuan langsung Covid-19 kepada warga Amerika terdapak pandemi menjadi US$ 2.000 dari US$ 600.

Harga minyak juga menguat karena program vaksinasi di seluruh dunia dimulai tahun depan, sehingga memungkinkan negara-negara melonggarkan pembatasan dan aktivitas bisnis.

Stok minyak mentah turun 4,8 juta barel pekan lalu menjadi sekitar 492,9 juta barel, melebihi ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters untuk penurunan 2,6 juta barel, data API menunjukkan.

Dalam jangka pendek, kekhawatiran penguncian akibat virus corona cenderung membatasi keuntungan.

Varian baru virus di Inggris menyebabkan penerapan pembatasan sehingga membebani harga dalam jangka pendek.

Permintaan bahan bakar fosil di tahun-tahun mendatang tetap melemah bahkan setelah pandemi karena negara-negara berusaha membatasi emisi untuk memperlambat perubahan iklim. Perusahaan minyak besar, seperti BP dan Total SE, merilis proyeksi di mana permintaan minyak global mencapai puncaknya pada 2019.

Pertemuan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya Rusia, OPEC +, pada 4 Januari juga membayangi pasar.

OPEC + mengurangi rekor penurunan produksi minyak yang dibuat tahun ini untuk mendukung pasar. Grup tersebut akan meningkatkan produksi sebesar 500.000 barel per hari (bpd) pada bulan Januari, dan Rusia mendukung peningkatan lain dengan jumlah yang sama pada bulan Februari.

Sumber: CNBC