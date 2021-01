Kemilau Emas Sepanjang 2020 Catat Kinerja Terbaik dalam 1 Dekade

Jumat, 1 Januari 2021 | 07:30 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas sedikit berubah pada perdagangan pada Kamis (31/12/2020). Namun logam kuning mencatat kinerja tahunan terbaik dalam satu dekade atau 10 tahun terakhir.

Harga emas di pasar spot mendatar di US$ 1.893,84 per ounce. Adapun sepanjang 2020, emas naik lebih 24%, atau terbaik sejak 2010. Emas berjangka AS naik 0,3% menjadi US$ 1.898,70.

“Dengan berkurangnya aktivitas pelaku pasar pada hari terakhir perdagangan tahun 2020, saya memperkirakan emas akan bergerak dalam kisaran sempit. Beberapa dukungan datang dari pelemahan dolar AS dan turunnya suku bunga riil AS,” kata analis UBS Giovanni Staunovo.

Dia memperkirakan, pergerakan emas menuju US$ 1.950 pada kuartal pertama 2021, ditopang kebijakan moneter dan fiskal ekspansif sehingga mendorong inflasi dan suku bunga riil AS semakin turun.

Sementara indeks dolar jatuh ke level terendah lebih 2 tahun, membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

Bursa saham Eropa turun karena lockdown akibat meluasnya virus corona di Inggris sehingga mengurangi ekspektasi pemulihan ekonomi pada 2021, meskipun ada peluncuran vaksin.

Kenaikan emas juga didukung penolakan pemimpin Mayoritas Senat Republik Mitch McConnell pada pemungutan suara cepat Senat terkait RUU untuk meningkatkan cek bantuan AS.

Langkah stimulus dan suku bunga rendah untuk melindungi ekonomi dari dampak pandemi tahun ini telah menguntungkan emas, karena dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi.

Sementara perak turun 0,6% menjadi US$ 26,44 per ons tetapi naik lebih 48% sepajang 2020, kinerja terbaiknya sejak 2010.

Platinum naik 0,8% menjadi US$ 1,074,33 per ounce dan naik lebih 10% pada 2020. Palladium naik 0,4% pada US$ 2,372,04 dan mencatat keuntungan tahun kelima berturut-turut dengan kenaikan 22%.

Sumber: CNBC