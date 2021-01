2020 Minyak Anjlok 20% karena Lemahnya Permintaan Akibat Covid-19

Jumat, 1 Januari 2021 | 08:02 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.om - Harga minyak mentah global hilang seperlimanya sepanjang 2020, karena lockdown guna memerangi virus corona sehingga mengurangi permintaan bahan bakar.

Namun, patokan minyak mentah Brent dan minyak AS WTI telah naik lebih dua kali lipat dari posisi terendah dalam 1 dekade pada April 2020. Dimulainya vaksinasi Covid-19 meningkatkan permintaan minyak kuartal keempat 2020, dan harga pulih ke level tertinggi dalam 10 bulan.

Pada perdagangan terakhir tahun 2020, Kamis (31/12/2020), Brent turun 49 sen, atau 1% menjadi US$ 51,14 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate AS ditutup naik 12 sen, atau 0,25%, ke US$ 48,52 per barel. Brent turun 22,5% sepanjang tahun 2020, dan WTI turun 21,4%.

Harga minyak di 2020 mencapai titik terendah pada bulan April karena permintaan bahan bakar anjlok akibat pandemi Covid-19 dan perang harga antara raksasa minyak Arab Saudi dan Rusia. WTI jatuh ke rekor terendah hingga negatif- US$ 40,32 per barel, sementara Brent turun menjadi US$ 15,98 barel, terendah sejak 1999. Dari titik itu, harga melonjak menyusul optimisme vaksin.

“Babak pertama luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya turun tajam dan kemudian reli," kata analis Again Capital Management John Kilduff, di New York.

Meski harga telah naik dalam 2 bulan terakhir, upaya terbaru penguncian telah membebani permintaan bahan bakar akibat varian baru Covid-19 yang sangat menular. Berita varian baru virus yang ditemukan di Tiongkok dan Amerika Serikat membebani kontrak berjangka minyak pada hari Kamis.

Jajak pendapat bulanan Reuters pada Kamis menunjukkan harga minyak diperkirakan tidak akan mengalami banyak kemajuan pada tahun 2021 menyusul suramya prospek permintaan. Harga bensin AS turun lebih dari 17%, sementara harga minyak pemanas AS turun lebih dari 27% sepanjang 2020.

Beberapa pasar komoditas, termasuk spot LNG Asia dan perak, mengakhiri tahun 2020 dengan catatan kuat, menyusul pulihnya permintaan dan paket stimulus. Peluncuran vaksin untuk memerangi virus dan dukungan fiskal triliunan dolar diharapkan dapat meningkatkan investasi dan pengeluaran pada 2021.

Gas alam berjangka AS mencatat kenaikan tahunan terbesar sejak 2016, dibantu rekor ekspor gas alam cair (LNG).

Sementara dolar mengakhiri tahun menurun, dengan investor memasukkan lebih banyak uang ke aset berisiko karena Amerika Serikat banyak mencetak uang untuk mendanai anggaran yang membengkak dan defisit perdagangan.

Penggerak harga minyak utama berikutnya akan datang pada Senin karena Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia, OPEC+, berencana meningkatkan produksi minyak mentah mulai Februari.

