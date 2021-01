Nasabah Emerald BNI Tumbuh 12%

Sabtu, 2 Januari 2021 | 15:24 WIB

Oleh : Lona Olavia / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Sepanjang tahun 2020, dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) nasabah Wealth di BNI (BNI Emerald) mengalami pertumbuhan hingga mencapai Rp 154 triliun per 24 Desember 2020. Jumlah tersebut tumbuh sebesar 12% dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, peningkatan terbesar terjadi pada AUM Reksadana yang tumbuh 37%, diikuti AUM Obligasi naik 15%, dan DPK tumbuh 10%. Komposisi tersebut tidak terlepas dari dampak penyesuaian suku bunga.

"Penyesuaian suku bunga turut memberikan pilihan yang lebih beragam bagi Nasabah BNI Emerald dalam berinvestasi. Tren menunjukkan bahwa nasabah cenderung mendiversifikasi aset dengan membeli Obligasi Pemerintah dan Reksadana," ujar Corina dalam siaran pers, Sabtu (2/1/2020).

Corina menambahkan, selama 2020 BNI aktif menawarkan obligasi pemerintah baik itu obligasi ritel yang bisa dibeli melalui aplikasi BNI Mobile Banking dan BNI Internet Banking, serta Surat Utang Negara (SUN) melalui lelang yang diadakan Kementerian Keuangan setiap hari Selasa. Tercatat sepanjang 2020 BNI berhasil memasarkan Rp 5,27 triliun Obligasi Ritel Pemerintah.

"Di sisi lain, fee based income yang bersumber dari transaksi nasabah BNI Emerald mengalami pertumbuhan sebesar 17,5% dibanding pencapaian tahun 2019. Jumlah nasabah BNI Emerald mengalami peningkatan sebesar 12% year on year menjadi 92.097 nasabah per tanggal 24 Desember lalu," ujar Corina.

Segala pencapaian tersebut, sambungnya didukung dengan adanya privileges yang diberikan kepada nasabah BNI Emerald yang selalu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nasabah terutama di masa pandemi ini. Privileges tersebut seperti misalnya layanan gratis penyemprotan disinfektan untuk rumah nasabah prioritas, pemberian layanan tes swab gratis, hingga Passport Sameday Service langsung di Lounge BNI Emerald.

"BNI menjadi bank pertama yang mendukung Passport Sameday Service ini dengan dukungan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Prosesnya pun sangat cepat karena semua nasabah yang mendaftar langsung mendapatkan jadwal dari relationship manager. Nasabah pun bisa mengatur kedatangan sesuai jam yang sudah ditentukan serta tidak melanggar protokol kesehatan," ujarnya.

Pada tahun 2021, BNI Emerald terus memfokuskan pengembangan bisnis wealth management dengan meluncurkan program-program menarik seperti Emerald Get Emerald dan Family Get Emerald program yang memberikan reward hingga Rp5 juta bagi nasabah yang mereferalkan 1 nasabah private banking. Nasabah baru tersebut akan mendapatkan kartu kredit gratis dan welcome rewards program hingga Rp 10 juta.

Sumber: BeritaSatu.com