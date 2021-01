Ini 6 Saham Rekomendasi Valbury Hari Ini

Senin, 4 Januari 2021 | 09:19 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut riset Valbury Sekuritas, IHSG diperkirakan bergerak menguat pada perdagangan hari ini, Senin (4/1/2020), di tengah bauran sentimen-sentimen berikut ini: data inflasi Desember diperkirakan stabil, realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 23 Desember 2020 hanya terserap 72,3% dari total anggaran yang sebesar Rp 695,2 triliun, sebanyak 3 juta dosis vaksin Sinovac di Indonesia sudah mulai didistribusikan ke 34 provinsi hari Minggu (3/1).

Rupiah diperkirakan menguat terhadap dolar AS, indeks Wall Street pada perdagangan Kamis, (31/12/2020) menguat, Uni Eropa (UE) siap membantu perusahaan-perusahaan obat untuk meningkatkan produksi vaksin Covid-19, guna menghilangkan hambatan-hambatan dalam distribusi.

Indeks bursa regional Asia diperkirakan bergerak variatif, indeks berjangka Wall Street sementara ini berada di zona negatif, 9) tiga negara bagian di Amerika Serikat -yakni Florida, California, dan Colorado- telah mengidentifikasi temuan kasus varian baru dari Covid-19 terhadap orang-orang yang tidak memiliki riwayat melakukan perjalanan, Pemerintah Tiongkok berjanji untuk merespons penghapusan pencatatan saham (delisting) tiga raksasa perusahaan telekomunikasi oleh Bursa Efek New York (NYSE) melalui tindakan tegas.

Sentimen pasar dari dalam negeri:

Kementerian Keuangan melaporkan hingga 23 Desember 2020 sisa anggaran program PEN sebesar Rp 192,49 triliun. Hingga 23 Desember 2020, progres realisasi program PEN mencapai Rp 502,71 triliun atau 72,3% dari total anggaran Rp 695,2 triliun. Dana yang ditujukan untuk menanggulangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat pandemi virus corona itu tidak terserap 100%, karena pemerintah mengklaim penyerapan akan tergantung kebutuhan program. Anggaran seluruh program PEN 2020 masih tersisa. Pertama, anggaran klaster kesehatan tersisa Rp 45,1 triliun. Kedua, insentif usaha dalam bentuk perpajakan sebesar Rp 65,88 triliun.

Pemerintah bertekad mengejar laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% pada 2021. Dipihak lain, proyeksi pertumbuhan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional. Yakni memproyeksi ekonomi Indonesia pada 2021, IMF memperkirakan pertumbuhan Indonesia akan meningkat hingga 6,1% YoY dan Bank Dunia perkirakan 3% YoY - 4,4% YoY.

Sentimen pasar dari luar negeri :

Tiongkok mengancam akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan perusahaannya setelah Bursa Efek New York, Amerika Serikat (AS) mulai menghapus tiga perusahaan telekomunikasi Tiongkok yang menurut AS memiliki hubungan militer.

Rekomendasi saham hari ini:

ASII: Trading Buy

• Close 6025, TP 6250

• Boleh buy di level 5950-6025

• Resistance di 6250 & support di 5950

• Waspadai jika tembus di 5950

• Batasi risiko di 5890

SMGR: Trading Buy

• Close 12425, TP 13000

• Boleh buy di level 12200-12425

• Resistance di 13000 & support di 12200

• Waspadai jika tembus di 12200

• Batasi risiko di 12025

PTBA : Trading Buy

• Close 2810, TP 2950

• Boleh buy di level 2700-2810

• Resistance di 2950 & support di 2700

• Waspadai jika tembus di 2700

• Batasi risiko di 2660

PGAS: Trading Buy

• Close 1655, TP 1750

• Boleh buy di level 1600-1655

• Resistance di 1750 & support di 1600

• Waspadai jika tembus di 1600

• Batasi risiko di 1540

JSMR: Trading Buy

• Close 4630, TP 4710

• Boleh buy di level 4560-4630

• Resistance di 4710 & support di 4560

• Waspadai jika tembus di 4560

• Batasi risiko di 4510

TLKM: Trading Buy

• Close 3310, TP 3400

• Boleh buy di level 3250-3310

• Resistance di 3400 & support di 3250

• Waspadai jika tembus di 3250

• Batasi risiko di 3190

