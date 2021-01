Kemtan Segera Tingkatkan Produksi Kedelai Lokal

Senin, 4 Januari 2021 | 17:43 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pertanian (Kemtan) berkomitmen segera meningkatkan produksi kedelai dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan domestik kedepannya agar bisa dipenuhi secara mandiri. Pasalnya, kebutuhan kedelai setiap tahunya makin bertambah. Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya menekan impor kedelai yang hingga saat ini masih tinggi.

"Petani lebih memilih untuk menanam komoditas lain yang punya kepastian pasar. Tapi kami terus mendorong petani untuk melakukan budidaya. Program aksi nyatanya kami susun dan yang terpenting hingga implementasinya di lapangan," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) usai Rapat Koordinasi dan MoU pengembangan serta pembelian kedelai nasional di Kantor Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Jakarta, Senin (4/1/2021).

SYL menuturkan, Kemtan saat ini fokus melipatgandakan produksi atau ketersediaan kedelai dalam negeri. Produksi kedelai dalam negeri menurutnya harus bisa bersaing, baik kualitas maupun harganya melalui perluasan areal tanam dan mensinergikan para integrator, unit-unit kerja Kemtan serta pemerintah daerah.

"Hari ini kami sudah bertemu dengan jajaran Kemtan dan juga melibatkan integrator dan juga unit-unit kerja lain dari kementerian dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan kedelai nasional kita lebih cepat. Kita bergerak cepat, sehingga produksi kedelai dalam negeri meningkat," imbuh SYL.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi menambahkan, faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga kedelai impor yakni ongkos angkut yang juga mengalami kenaikan. Waktu pengiriman impor kedelai dari negara asal yang semula ditempuh selama tiga minggu menjadi lebih lama yaitu enam hingga sembilan minggu.

Terkait harga kedelai saat ini yang mengalami kenaikan cukup signifikan sekitar 35 persen merupakan dampak pandemi Covid-19, utamanya produksi di negara-negara produsen seperti Amerika Serikat, Brasil, Argentina, Rusia, Ukraina dan lainnya.

Di kesempatan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemdag), Suhanto juga menyampaikan, faktor utama penyebab kenaikan harga kedelai dunia diakibatkan lonjakan permintaan kedelai dari Tiongkok kepada Amerika Serikat selaku eksportir kedelai terbesar dunia.

Pada Desember 2020, permintaan kedelai Tiongkok naik dua kali lipat, yaitu dari 15 juta ton menjadi 30 juta ton. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kontainer di beberapa pelabuhan Amerika Serikat, seperti di Los Angeles, Long Beach, dan Savannah sehingga terjadi hambatan pasokan terhadap negara importir kedelai lain termasuk Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Perdagangan, pada Desember 2020 harga kedelai dunia tercatat sebesar US$ 12,95/bushels, naik 9 persen dari bulan sebelumnya yang tercatat US$ 11,92/bushels. Berdasarkan data The Food and Agriculture Organization (FAO), harga rata-rata kedelai pada Desember 2020 tercatat sebesar US$ 461 /ton, naik 6% dibanding bulan sebelumnya yang tercatat US$ 435/ton.

