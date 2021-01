Harga Minyak Jatuh karena OPEC+ Tunda Keputusan Produksi

Selasa, 5 Januari 2021 | 08:24 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melemah dari level tertinggi beberapa bulan dalam perdagangan yang berfluktuasi Senin (4/1/2021) karena bursa saham AS turun hampir 2% di tengah kekhawatiran pandemi Covid-19 dan hasil pemilihan putaran kedua di Georgia.

Pasar minyak mengurangi kerugian sebelumnya setelah Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, yang dikenal OPEC +, pada Senin tidak dapat memutuskan apakah akan meningkatkan produksi pada bulan Februari atau tidak. OPEC+ akan melakukan pertemuan kembali pada Selasa (5/1/2021).

Minyak mentah berjangka Brent turun 50 sen, atau 1,0% menjadi US$ 51,30 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) AS melemah 1,85%, atau 90 sen ke US$ 47,62 per barel.

Di awal sesi, pergerakan kedua acuan berfluktuasi naik dan turun US$ 1 per barel dengan WTI mencapai level tertinggi sejak Februari dan Brent tertinggi sejak Maret.

Sementara S&P 500 dan Dow juga turun dari level rekor tertinggi pada perdagangan pertama tahun ini karena Presiden Donald Trump melakukan perjalanan ke Georgia dalam upaya menjaga Senat AS di tangan Partai Republik.

OPEC + akan meningkatkan produksi sebesar 500.000 barel per hari (bpd) bulan ini, tetapi beberapa anggota mempertanyakan urgensi peningkatan itu karena meningkatnya pandemi Covid-19.

"Peluncuran vaksin belum sesukses di sebagian besar dunia dan itu bukan pertanda baik jika akan menaikkan produksi minyak sebesar 500.000 barel per hari lagi pada Februari,” kata analis pasar di OANDA Edward Moya, di New York.

Di Eropa, Inggris melakukan penguncian nasional guna menekan varian baru Covid-19. Sementara Jerman sedang mempertimbangkan apakah akan mengizinkan penundaan dalam pemberian dosis kedua vaksin Covid-19 sehingga minimnya pasokan bisa teraatasi.

Di Timur Tengah, ketegangan mendukung harga minyak setelah Pengawal Revolusi Iran menyita sebuah kapal tanker berbendera Korea Selatan di perairan Teluk. Selain itu, Iran melanjutkan pengayaan uranium di fasilitas nuklir bawah tanah.

Sumber: CNBC