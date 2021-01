Kebutuhan Atas Data Center di Asia Pasifik Melonjak

Selasa, 5 Januari 2021 | 11:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pertumbuhan pasar data center global akan terus melesat dengan pertumbuhan tercepat terjadi di Kawasan Asia Pasifik. Market Research Company Technavio memprediksi pasar data center global pada 2020-2024 akan tumbuh sebesar US$ 304,87 juta. Pertumbuhan tercepat akan terjadi di kawasan Asia-Pasifik.

S&P juga merilis studi yang mengungkapkan bahwa kawasan Asia-Pasifik akan mencapai sekitar 10% CAGR pada 2017-2022. Persentase itu lebih tinggi dibandingkan dengan industri data center global yang diperkirakan mencatat CAGR sebesar 7%.

“Kondisi pandemi saat ini mendorong perusahaan yang visioner semakin tertarik pada teknologi prediktif dan kapabilitas jarak jauh untuk data center mereka,” kata Business Vice President Secure Power Schneider Electric Indonesia dan Timor Leste, Yana Achmad Haikal, Selasa (5/1/2021).

“Kemampuan departemen TI untuk memprediksi gangguan dan downtime yang tidak direncanakan di lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian seperti saat ini dapat meminimalkan dampak terhadap bisnis. Menurut perusahaan analis Aberdeen Research, gangguan bisnis berpotensi merugikan perusahaan sekitar US$ 260.000 per jam bergantung pada jenis industrinya,” tambah Yana.

Situasi pandemi, menurutnya, menyadarkan perusahaan yang masih mengandalkan staf pendukung data center yang berada di lokasi. Kondisi yang tak terduga ini menyebabkan ruang gerak mereka menjadi terbatas dan tidak memiliki visibilitas ke dalam operasional data center.

Sementara, dengan platform manajemen berbasis cloud generasi berikutnya seperti EcoStruxure IT with Public API, staf IT dapat mengelola lokasi data center dari jarak jauh dan dengan cara yang jauh lebih aman.

“Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin akan mendukung generasi berikutnya dari apa yang dikenal sebagai manajemen infrastruktur data center. Disrupsi teknologi seperti ini akan mengintegrasikan orang dengan proses yang menghasilkan data center digital dalam arti yang sebenarnya,” ujarnya.

“Seiring dengan kemajuan transformasi digital, kita akan melihat data center berkembang berdasarkan pengalaman dunia nyata dan didorong oleh permintaan akan tingkat profitabilitas yang semakin tinggi,” ujar Yana.

