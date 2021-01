Tekan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Selasa, 5 Januari 2021 | 13:43 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun, Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/Kementerian PPN) mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial. Upaya ini juga dilakukan untuk menekan kemiskinan ekstrem hingga ke level 0%.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyampaikan, reformasi sistem perlindungan sosial ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat dengan mengintegrasikan program-program yang sudah berjalan agar menjadi lebih efektif, di mana salah satu hal yang paling disoroti adalah terkait database.

“Pertama mengenai ketepatan data dengan digital base, sehingga penyampaiannya dan tingkat akurasinya tinggi,” kata Suharso saat menyampaikan keterangan pers melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (5/1/2021).

Langkah kedua, Bappenas akan membuat beberapa program-program bantuan sosial yang selama ini berada di berbagai kementerian atau lembaga untuk disusun kembali agar menjadi lebih efektif dan bisa dipadukan.

"Kita satu padukan, kita kumpulkan untuk menjadi hanya beberapa program strategis dalam rangka bantuan sosial. Jadi bantuan-bantuan sosial itu supaya efektif, bagaimana caranya program-program yang tersedia di berbagai kementerian dan lembaga itu kita uji kembali mengenai kesahihannya sampai tingkat seperti apa,” paparnya.

Diakui Suharso, salah satu pelajaran berharga yang diperoleh dari adanya pandemi Covid-19 ini terkait bagaimana masyarakat bisa dibantu melalui program-program bantuan sosial yang selama ini sudah dilakukan pemerintah.

“Kita menyadari bahwa memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam hal data, ketepatan dari orang yang berhak dan orang-orang yang tidak berhak. Jadi data adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari dan menjadi faktor terpenting di dalam melaksanakan perlindungan sosial melalui program-program bantuan sosial,” ungkapnya.

Menurut Suharso, ada dua hal yang terkait dengan sistem perlindungan sosial. Pertama, bantuan sosial yang sifatnya pemberian oleh pemerintah kepada masyarakat atau warga negara tertentu dengan persyaratan tertentu tanpa mereka harus membayar iuran. Kedua adalah jaminan sosial, di mana ada manfaat yang diperoleh setiap anggota masyarakat, sepanjang mereka ikut serta membayar iuran.

“Tetapi kita tahu persis, tidak semua warga punya tingkat kemampuan yang sama dalam hal jaminan sosial dan juga dalam hal memperoleh atau tidak memperoleh bantuan sosial. Jadi ke depan ini akan kita susun kembali, kita rancang kembali hal-hal yang sudah kita laksanakan hari ini untuk kita integrasikan sedemikian rupa,” kata Suharso.

Ditegaskan Suharso, tujuan dari sistem perlindungan sosial adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan, terutama pada tingkat yang paling bawah yaitu extreme poverty.

“Extreme poverty kita itu sekitar 2,5% sampai 3%, dan tadi diarahkan Bapak Presiden sampai dengan tahun 2024, diharapkan itu bisa menjadi 0%. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memfokuskan program-program bantuan sosial sedemikian rupa dengan sasaran-sasaran kelompok masyarakat yang masuk dalam basket kelompok rentan dan miskin kronis, sehingga dengan demikian penurunan kemiskinan akan bisa kita capai," ujarnya.

Menurut data Bappenas, jumlah warga sangat miskin masih berada di kisaran angka 2,5% hingga 3% dari total jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78% atau sekitar 26 juta orang, meningkat 0,56 persentase poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persentase poin terhadap Maret 2019. Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 454.652/kapita/bulan

Menurut Bank Dunia, garis kemiskinan ekstrem (extreme poverty) ada di pengeluaran US$ 1,9 per kapita per hari, sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 12,4 juta orang atau 4,6% dari populasi pada tahun 2018.

