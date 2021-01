Pemerintah Harus Fokus Tingkatkan Produktivitas Kedelai Nasional

Selasa, 5 Januari 2021 | 15:50 WIB

Oleh : Herman / FER

Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Felippa Ann Amanta (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Felippa Ann Amanta meminta pemerintah agar lebih fokus pada upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas kedelai nasional. Pasalnya selama ini petani kedelai nasional dihadapkan pada berbagai persoalan yang membuat kedelai produksi mereka tidak bisa terserap oleh pasar secara maksimal, seperti kualitas dan harga yang tidak bisa bersaing dengan kedelai impor.

"Peningkatan produktivitas dan kualitas kedelai nasional penting untuk diusahakan,” kata Felippa Ann Amanta, di Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Dipaparkan Felippa, Indonesia adalah negara dengan konsumsi kedelai terbesar di dunia setelah Tiongkok. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor kedelai Indonesia sepanjang semester-I 2020 mencapai 1,27 juta ton atau senilai US$ 510,2 juta atau sekitar Rp 7,52 triliun (kurs Rp 14.700). Sebanyak 1,14 juta ton di antaranya berasal dari Amerika Serikat (AS). Sementara itu bila dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, total impor kedelai mencapai 2,67 juta ton di 2017, 2,58 juta ton di 2018, dan 2,67 juta ton di 2019.

BACA JUGA Produsen Tahu dan Tempe di Bengkulu Kurangi Produksi

“Impor sebenarnya dibutuhkan karena ada kesenjangan antara kebutuhan dengan ketersediaan. Selain itu, kedelai nasional juga sulit terserap karena tidak mampu bersaing dengan kedelai impor yang lebih berkualitas baik dengan harga lebih murah. Selain problem produktivitas, faktor harga jual di tingkat petani dinilai berpengaruh besar terhadap pengembangan kedelai lokal. Tidak jarang petani kedelai memilih menanam komoditas lain,” jelasnya.

Menurut Felippa, ada beberapa hal yang memengaruhi rendahnya produktivitas kedelai nasional. Yang pertama adalah faktor iklim. Kedelai adalah tanaman yang sebenarnya merupakan tanaman sub-tropis, sehingga pertumbuhan di daerah tropis seperti Indonesia menjadi tidak maksimal.

“Iklim adalah salah satu faktor yang memengaruhi tingkat produktivitas. Usaha produksi kedelai di Indonesia harus menyesuaikan dengan pola dan rotasi tanam,” ujarnya.

BACA JUGA Buwas: Bulog Siap Serap Kedelai Petani

Selain itu, lanjut Felippa, kedelai adalah jenis tanaman yang membutuhkan kelembaban tanah yang cukup dan suhu yang relatif tinggi untuk pertumbuhan yang optimal. Sementara itu di Indonesia, curah hujan yang tinggi pada musim hujan sering berakibat tanah menjadi jenuh air. Selain itu drainase yang buruk juga menyebabkan tanah menjadi kurang ideal untuk pertumbuhan kedelai.

“Permasalahan lahan yang terbatas juga perlu diperhatikan. Lahan yang cocok untuk ditanami kacang kedelai harus memiliki kadar pH yang netral dengan kedalaman minimal 20 sentimeter. Jenis lahan seperti ini tidak tersedia di semua wilayah Indonesia,” tuturnya.

Diakui Felippa, meningkatkan produktivitas bukanlah hal mudah, sebab diperlukan pembinaan dan pendampingan bagi petani kedelai, serta investasi. Dengan pembinaan yang intensif, maka produktivitas bisa meningkat. Pembinaan dapat dilakukan, antara lain dengan penggunaan benih, pupuk dan sarana produksi lain yang tepat. Selain itu, pembinaan juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta.

BACA JUGA Kemtan Segera Tingkatkan Produksi Kedelai Lokal

“Satu hal lagi yang harus diperhatikan adalah penggunaan lahan yang hanya diperuntukkan untuk kedelai. Selama ini petani belum menilai kedelai sebagai tanaman utama. Kedelai masih diposisikan sebagai tanaman penyelang atau selingan bagi tanaman utama padi, jagung, tebu, tembakau, bawang merah atau tanaman lainnya,” ujar Felippa.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah menegaskan, Kementerian Pertanian (Kemtan) berkomitmen untuk segera meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. "Petani lebih memilih untuk menanam komoditas lain yang punya kepastian pasar. Tapi kami terus mendorong petani untuk melakukan budidaya (kedelai). Program aksi nyatanya kami susun dan yang terpenting hingga implementasinya di lapangan," kata Syahrul Yasin Limpo.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemdag), Suhanto juga menyampaikan, faktor utama penyebab kenaikan harga kedelai dunia belakangan ini diakibatkan lonjakan permintaan kedelai dari Tiongkok kepada Amerika Serikat selaku eksportir kedelai terbesar dunia.

Pada Desember 2020, permintaan kedelai Tiongkok naik dua kali lipat, yaitu dari 15 juta ton menjadi 30 juta ton. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kontainer di beberapa pelabuhan Amerika Serikat, seperti di Los Angeles, Long Beach, dan Savannah sehingga terjadi hambatan pasokan terhadap negara importir kedelai lain termasuk Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Perdagangan, pada Desember 2020 harga kedelai dunia tercatat sebesar US$ 12,95/bushels, naik 9 persen dari bulan sebelumnya yang tercatat US$ 11,92/bushels. Berdasarkan data The Food and Agriculture Organization (FAO), harga rata-rata kedelai pada Desember 2020 tercatat sebesar US$ 461 /ton, naik 6 persen dibanding bulan sebelumnya yang tercatat US$ 435/ton.

Sumber: BeritaSatu.com