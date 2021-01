Dow Meroket karena Lonjakan Minyak dan Pemilihan Georgia

Rabu, 6 Januari 2021 | 05:39 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street naik pada perdagangan Selasa (5/1/2021) dari aksi jual tajam sebelumnya karena investor bertaruh pada pemulihan ekonomi global.

Dow Jones Industrial Average ditutup naik 167,71 poin atau 0,6%, ke 30.391,60. S&P 500 menguat 0,7% menjadi 3.726,86, dan Nasdaq Composite naik hampir 1% menjadi 12.818,96.

Boeing adalah saham dengan kinerja terbaik di Dow, naik 4,4%. Saham energi melonjak 4,5%, atau kenaikan satu hari terbesar sejak 4 Desember setelah Arab Saudi menyetujui pemotongan produksi pada Februari dan Maret. Sementara Chevron naik 2,7%. Berita itu juga membuat minyak berjangka AS WTI naik 4,9% setelah sempat menembus di atas US$ 50 per barel untuk pertama kalinya sejak Februari 2020..

Wall Street juga mendapat dorongan data manufaktur AS yang lebih kuat dari perkiraan. Institute for Supply Management mengatakan indeks manufaktur naik menjadi 60,7 pada Desember, level tertinggi sejak Agustus 2018 dari 57,5 ​​pada November. Ekonom yang disurvei Dow Jones memperkirakan indeks di 57.

“Kekuatan ini harus berlanjut tahun 2021 sampai sektor jasa mulai bangkit kembali dan konsumen mengalihkan pengeluaran mereka," kata Kepala Investasi Bleakley Advisory Group, Peter Boockvar.

Pada saat yang sama, kata dia, kendala pasokan akan terus berlanjut, inflasi akan meningkat.

Tembaga -secara tradisional dipandang sebagai indikator utama ekonomi global -melonjak 2% mencapai level tertinggi dalam hampir 8 tahun.

Investor juga menanti dua pemilihan utama di Georgia, yang menentukan apakah Partai Republik dapat mempertahankan kendali di Senat. Banyak yang khawatir bahwa kenaikan tarif pajak dan kebijakan progresif dapat membebani pasar jika Demokrat menguasai Senat. Namun hal itu dapat menciptakan pemulihan ekonomi lebih cepat.

"Pemilihan Senat Georgia hari ini dapat berimplikasi substansial bagi pasar jika kedua kandidat Demokrat menang," tulis pendiri The Sevens Report, Tom Essaye.

Sementara meningkatnya kasus Covid-19 secara global dan pembatasan penguncian membuat investor gelisah. Lebih 85 juta kasus Covid-19 dikonfirmasi di dunia, termasuk 20,8 juta di AS, menurut data Universitas Johns Hopkins.

Pada Senin, Inggris memberlakukan penguncian ketiga ketika negara itu berjuang dengan varian baru Covid-19 yang lebih menular. Negara bagian New York telah mengkonfirmasi kasus pertama jenis baru tersebut, kata Gubernur Andrew Cuomo Senin (4/1/2021).

Sumber: CNBC