Bagaimana Arah Pergerakan IHSG? Simak Rekomendasi Sahamnya

Rabu, 6 Januari 2021 | 06:56 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - IHSG pada perdagangan hari ini diperkirakan akan melemah.

"IHSG berpeluang konsolidasi melemah," kata Direktur PT Anugerah Mega Investama Hans Kwee dikutip Beritasatu.com, Rabu (6/1/2021).

Hans menjelaskan, pergerakan IHSG mengacu indeks global. Di AS, Wall Street melonjak.

Bursa AS mendapat dorongan data manufaktur AS yang lebih kuat dari perkiraan. Institute for Supply Management mengatakan indeks manufaktur naik menjadi 60,7 pada Desember, level tertinggi sejak Agustus 2018 dari 57,5 ​​pada November. Ekonom yang disurvei Dow Jones memperkirakan indeks di 57.

Hans memperkirakan IHSG akan berada di support di level 6.073 sampai 5.929 dan resistance level di 6.145 sampai 6.195.

Sementara bursa AS Wall Street naik pada perdagangan Selasa (5/1/2021) dari aksi jual tajam sebelumnya karena investor bertaruh pada pemulihan ekonomi global. Dow Jones Industrial Average ditutup naik 167,71 poin atau 0,6%, ke 30.391,60. S&P 500 menguat 0,7% menjadi 3.726,86, dan Nasdaq Composite naik hampir 1% menjadi 12.818,96.

Adapun IHSG menguat 0,53% ke 6.137,3 pada akhir perdagangan Selasa (5/1/2021). Sebanyak 18,36 miliar lembar saham senilai Rp 16,48 triliun ditransaksikan. Sebanyak 229 saham menguat, 257 melemah, dan 149 stagnan.

Untuk rekomendasi saham hari ini adalah:

1. PT Bluebird Tbk (BIRD) berpeluang menguat, area akumulasi di level 1.220 sampai 1.375. Area cut loss bila turun di bawah level 1.190 dan target penguatan ke level 1.430 sampai 1.500.

2. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) berpeluang menguat, area akumulasi di level 376 sampai 424. Area cut loss bila turun di bawah level 368 dan target penguatan ke level 449 sampai 462.

3. PT Japfa Comfeed Tbk (JPFA) berpeluang menguat, area akumulasi di level 1.410 sampai 1.515. Area cut loss bila turun di bawah level 1.380 dan target penguatan ke level 1.580 sampai 1.605.

4. PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) berpeluang menguat, area akumulasi di level 1.210 sampai 1.310. Area cut loss bila turun di bawah level 1.180 dan target penguatan ke level 1.370 sampai 1.390.

Sumber: BeritaSatu.com