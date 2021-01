Minyak Sempat di Atas US$ 50 Pertama Kalinya Sejak Februari karena Pemotongan Produksi

Rabu, 6 Januari 2021 | 07:31 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS menembus di atas US$ 50 pada Selasa (5/1/2021), pertama kalinya sejak Februari 2020, didorong pengumuman mengejutkan Arab Saudi memangkas produksi 1 juta barel per hari yang dimulai pada Februari dan berlanjut hingga Maret.

Penguatan menandai stabilnya kembali harga minyak setelah pandemi Covid-19 menekan penurunan permintaan.

WTI ditutup naik 4,85%, atau US$ 2,31, mencapai US$ 49,93 per barel, setelah sebelumnya melompat lebih 5% menembus US$ 50,20 per barel. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik US$ 2,51, atau 4,9%, menjadi US$ 53,60 per barel. Harga minyak juga naik sehari setelah Iran mengklaim menahan kapal tanker karena pelanggaran terhadap Undang-Undang Lingkungan Laut.

Pada Selasa, OPEC dan sekutu yang dikenal OPEC+, setuju menahan produksi sebagian besar pada bulan Februari. Pemotongan sukarela yang mengejutkan Arab Saudi diumumkan dalam konferensi pers setelah pertemuan. Hal ini lebih dari sekadar mengimbangi peningkatan produksi Rusia dan Kazakhstan. Kedua negara akan memompa 75.000 barel gabungan per hari ke pasar pada Februari dan Maret. Itu adalah hasil diskusi hari kedua OPEC+ setelah pembicaraan Senin (4/1/2021) berakhir buntu.

“Harga minyak WTI sempat naik di atas US$ 50 di tengah langkah mengejutkan OPEC + untuk memangkas produksi bulan depan, daripada menaikkan,” kata analis Again Capital, John Kilduff.

Namun penguncian di Inggris Raya dan sejumlah negara Eropa membuat khawatir OPEC+.

Harga minyak masih di bawah level sebelum pandemi. WTI menutup tahun 2020 sekitar US$ 48,50 per barel, mencatat pelemahan 20,54%. Pada awal tahun 2020, WTI diperdagangkan di atas US$ 63 per barel.

OPEC dan sekutunya telah menjadi salah satu kekuatan pendorong di balik perubahan harga. Pada pertemuan Desember, OPEC setuju meningkatkan produksi sebanyak 500.000 barel per hari mulai Januari setelah diskusi yang menegangkan. Kelompok tersebut setuju bertemu setiap bulan untuk menetapkan tingkat produksi bulan berikutnya. Mulai 1 Januari, total pengurangan produksi mencapai 7,2 juta barel per hari.

Trader energi di CIBC Private Wealth Rebecca Babin, mencatat bahwa pasar memandang perpanjangan pemotongan sebagai hal yang positif.

Di tempat lain, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah mendongkrak harga. Iran menyita sebuah kapal tanker, sehingga menciptakan ketidakstabilan di kawasan itu.

“Jauh dari meja OPEC +, ketegangan pasar minyak di Timur Tengah, berkobar lagi,” kata Kepala Pasar Minyak di Rystad Energy, Bjornar Tonhaugen.

Sumber: CNBC