Salah Kaprah Cuitan Elon Musk, Saham Perusahaan Kecil Ini Naik 12 Kali Lipat

New York, Beritasatu.com - Ketika orang terkaya di dunia Elon Musk menganjurkan pengikutnya di Twitter Kamis lalu (7/1/2021) untuk menggunakan "Signal", yang dia maksud adalah aplikasi kirim mengirim pesan. Tetapi ternyata banyak orang yang salah tangkap dengan membeli saham perusahaan kecil bernama Signal Advance. Keduanya tidak memiliki hubungan.

Akibat kesalahpahaman ini, saham Signal Advance naik 527% pada hari Jumat dan naik 91% pada hari Jumat, dari 60 sen per saham ke US$ 7,19 per saham.

Signal yang dimaksud Musk adalah aplikasi pesan yang dioperasikan perusahaan nonprofit sebagai alternatif Facebook Messenger dan WhatsApp. Pada hari Jumat kemarin (8/1/2021), Signal mengklarifikasi bahwa mereka tidak berkaitan dengan Signal Advance.

Is this what stock analysts mean when they say that the market is giving mixed Signals?



It's understandable that people want to invest in Signal's record growth, but this isn't us. We're an independent 501c3 and our only investment is in your privacy. pic.twitter.com/9EgMUZiEZf