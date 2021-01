Wall Street Kembali Ukir Rekor Penutupan

Sabtu, 9 Januari 2021 | 07:43 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Pasar modal AS ditutup ke rekor tertinggi pada perdagangan Jumat (8/1/2021) di tengah-tengah data ketenagakerjaan AS yang mengecewakan dan prospek stimulus fiskal baru.

Dow Jones Industrial Average naik 0,2% ke 31.097,97. S&P 500 naik 0,6% ke 3.824,68. Nasdaq naik 1% ke 13.201,98.

Dalam sepekan, Dow dan S&P 500 masing-masing naik lebih dari 1%, Nasdaq naik 2,4%. Pasar modal tidak terpengaruh kerusuhan di Gedung Capitol, Rabu (6/1/2021) lalu. Kongres mengonfirmasi Joe Biden sebagai Presiden AS setelah menolak gugatan Republikan pada hari Kamis (7/1/2021).

Saham Coca-Cola memimpin kenaikan Dow dengan gain 2,2%. Di indeks S&P 500, sektor konsumen dan properti masing-masing naik di atas 1%. Nasdaq ditopang Tesla yang naik 7,8%.

BACA JUGA Salah Kaprah Cuitan Elon Musk, Saham Perusahaan Kecil Ini Naik 12 Kali Lipat

Pasar modal sempat melemah -Dow jatuh 200 poin- ketika Senator Demokrat Joe Manchin mengatakan kepada The Washington Post, dia tidak mendukung stimulus fiskal ditambah ke US$ 2.000 per orang (dari US$ 600 per orang). Presiden terpilih Joe Biden sebelumnya mengumumkan bahwa dia akan menambah stimulus jika Demokrat menguasai Senat. Awal pekan ini, Demokrat berhasil menguasai Senat.

Pihak Manchin kemudian mengklarifikasi pernyataan Manchin dan mengatakan dia belum memutuskan terkait proposal stimulus baru dan tidak tegas menolaj stimulus US$ 2.000. Pascakomentar ini, Wall Street kembali menguat.

Kementerian Tenaga Kerja AS mencatat 140.000 pengangguran baru pada bulan Desember, jauh lebih buruk dari survei ekonom Dow Jones yang memprediksi penambahan 50.000 tenaga kerja. Meningkatnya angka pengangguran akibat pengetatan pembatasan aktivitas setelah kurva Covid-19 naik lagi. Lebih dari 21,5 juta kasus Covid-19 di AS tercatat hingga saat ini.

Sumber: CNBC.com