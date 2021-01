Wall Street Melemah di Tengah-tengah Gejolak Politik AS

Selasa, 12 Januari 2021 | 06:21 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Pasar modal AS ditutup melemah pada perdagangan Senin (11/1/2021). Pelaku pasar Wall Street terus memantau perkembangan stimulus Covid-19 dan gejolak politik di AS.

Dow Jones Industrial Average turun 0,3% ke 31.008,69. S&P 500 turun 0,7% ke 3.799,61. Nasdaq turun 1,3% ke 13.036,43.

Wall Street menguat pada pekan pertama 2021 di tengah-tengah kerusuhan di Gedung Capitol yang menewaskan lima orang. Kemenangan Demokrat di pemilihan Senat berarti partai itu akan menguasai Kongres. S&P 600 naik 1,8% pekan lalu, Dow naik 1,6%, dan Nasdaq naik 2,4%.

Saham Tesla naik 25% pekan lalu, dan naik 747% dalam periode 12 bulan terakhir. Menguatnya pasar modal di tengah aneka sentimen negatif menimbulkan kekhawatiran bahwa investor terlalu berani dan valuasi sudah kemahalan.

Tesla turun 7,8% pada penutupan Senin. Bitcoin, simbol spekulasi pasar, truun ke US$ 33.000 dari US$ 40.000.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan DPR akan mendorong pemakzulan Trump jika Wapres AS Mike Pence dan jajarannya tidak menerapkan amendemen ke-25.

Sementara ini, pasar modal cukup stabil karena Kongres berhasil mengesahkan kemenangan Biden dan Demokrat dipastikan memegang mayoritas di tingkat legislatif. Kemenangan Demokrat diharapkan mengarah ke penambahan stimulus. Presiden terpilih AS Joe Biden mengatakan stimulus akan ada di kisaran triliunan dolar.

Sumber: CNBC.com