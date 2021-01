Bursa Asia Dibuka Mixed

Selasa, 12 Januari 2021 | 08:41 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia bergerak mixed pada perdagangan hari ini, Selasa (12/1/2021). Wall Street sebelumnya ditutup melemah.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,33%, Hang Seng Hong Kong turun 0,05%, ASX 200 Australia naik 0,22%, dan Kospo Korsel turun 0,22%.

PM Malaysia Muhyiddin Yassin kemarin mengumumkan akan memperketat pembatasan Covid-19. Sejumlah negara bagian memberlakukan lockdown.

Pasar modal AS ditutup melemah pada perdagangan Senin (11/1/2021). Pelaku pasar Wall Street terus memantau perkembangan stimulus Covid-19 dan gejolak politik di AS.

Dow Jones Industrial Average turun 0,3% ke 31.008,69. S&P 500 turun 0,7% ke 3.799,61. Nasdaq turun 1,3% ke 13.036,43.

Di tengah-tengah sentimen negatif, pasar modal cukup stabil karena Kongres berhasil mengesahkan kemenangan Biden dan Demokrat dipastikan memegang mayoritas di tingkat legislatif. Kemenangan Demokrat diharapkan mengarah ke penambahan stimulus. Presiden terpilih AS Joe Biden mengatakan stimulus akan ada di kisaran triliunan dolar.

Harga minyak mentah dunia jenis WTI pagi ini melemah 0,08% ke US$ 52,21 per barel, sedangkan jenis Brent turun 0,07% ke US$ 55,62 per barel.

