IHSG Berpotensi Menguat, 6 Saham Ini Layak Diakumulasi

Selasa, 12 Januari 2021 | 08:53 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut riset Valbury Sekuritas Indonesia, IHSG diperkirakan bergerak menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (12/01/2021), di tengah bauran dari katalis-katalis pasar berikut ini: Survei Konsumen BI pada Desember2020 mengindikasikan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi menguat, mendekati zona optimistis (+), indeks berjangka Wall Street sementara ini berada di territorial positif (+), Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan akan menerapkan PSBB Ketat di wilayah Jawa-Bali. PSBB tersebut mulai diterapkan pada 11-25 Januari 2021 (-).

Indeks bursa regional Asia diperkirakan bergerak baragam (+/-), rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar AS (-), indeks Wall Street pada perdagangan Senin, (11/01) koreksi (-), Presiden AS Donald Trump akan dimakzulkan kembali walau sudah memasuki hari hari terakhir masa jabatannya (-), penerapan Lockdown di Eropa dan kebijakan pembatasan sosial di Tiongkok (-) danInstitut Penyakit Menular Nasional Jepang menyampaikan telah mendeteksi varian baru Covid-19 pada empat wisatawan yang pulang dari Brasil (-).

Sentimen pasar dari dalam negeri:

Pemerintah meyakini, pemulihan ekonomi 2021 akan didorong oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk itu berbagai stimulus UMKM kembali digelontorkan agar UMKM mampu bertahan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp 63,84 triliun untuk dukungan UMKM , korporasi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Realisasi pagu stimulus UMKM dalam program PEN 2020 sebesar Rp 114,81 triliun. Angka tersebut setara dengan 96,7% dari total anggaran senilai Rp 116,32 triliun.

IMF kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Ekonomi Indonesia diperkirakan hanya mampu tumbuh 4,8%. Proyeksi untuk 2021 itu jauh lebih rendah dari proyeksi IMF melalui laporan World Economic Outlook (WEO) pada Okto­ber 2020 sebesar 6,1%. IMF memangkas proyeksi laju ekonomi dengan alasan, tahun ini masih diliputi ketidakpastian ekonomi, dampak dari meningkatnya penularan Covid-19. Tim IMF Thomas Helbling menilai, bauran kebijakan ekonomi makro di Indonesia diperkirakan akan tetap akomodatif tahun ini.

Sentimen pasar dari luar negeri :

Faksi Demokrat di DPR AS terus berusaha memakzulkan Presiden Donald Trump, beberapa hari sebelum masa jabatannya berakhir. Mereka berpendapat Trump harus bertanggung jawab atas kerusuhan di Gedung Capitol yang menewaskan lima orang, ketika massa pro-Trump menyerbu bangunan itu. Ketua DPR Nancy Pelosi bisa mengumumkan sebuah resolusi pemakzulan. Demikian dengan Biden tidak menanggapi upaya pemakzulan terhadap presiden yang belum mengaku kalah dalam pemilu, tapi telah menyatakan akan ada pemerintahan baru di AS mulai 20 Januari.

Perspektif teknikal

Support Level : 6313/6244/6209

Resistance Level : 6418/6453/6522

Major Trend: Down

Minor Trend: Up

Pattern: Up

Rekomendasi saham hari ini:

BMRI: Beli

• Tutup 6850, TP 6950

• Boleh beli di level 6650-6850

• Resisten di 6950 & support di 6650

• Waspadai jika tembus di 6650

• Batasi risiko di 6575

BBTN: Beli

• Tutup 1910, TP 2000

• Boleh beli di level 1850-1910

• Resisten di 2000 & support di 1850

• Waspadai jika tembus di 1850

• Batasi risiko di 1810

BBNI : Beli

• Tutup 6525, TP 6600

• Boleh beli di level 6450-6525

• Resisten di 6600 & support di 6450

• Waspadai jika tembus di 6450

• Batasi risiko di 6375

JSMR: Beli

• Tutup 4480, TP 4600

• Boleh beli di level 4400-4480

• Resisten di 4600 & support di 4400

• Waspadai jika tembus di 4400

• Batasi risiko di 4330

PTBA: Beli

• Tutup 2910, TP 3000

• Boleh beli di level 2800-2910

• Resisten di 3000 & support di 2800

• Waspadai jika tembus di 2800

• Batasi risiko di 2740

ADRO: Beli

• Tutup 1525, TP 1580

• Boleh beli di level 1470-1525

• Resisten di 1580 & support di 1470

• Waspadai jika tembus di 1470

• Batasi risiko di 1420

Sumber: BeritaSatu.com