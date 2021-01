Penawaran Saham Kedua, Zoom Incar US$ 1,5 miliar

Rabu, 13 Januari 2021 | 07:31 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Perusahaan aplikasi konferensi video Zoom pada hari Selasa (12/1/2021) mengumumkan rencana penawaran saham kedua dengan target dana US$ 1,5 miliar (Rp 21,18 triliun). Valuasi saham dipatok 10 kali lipat dari harga penawaran saham perdana (IPO).

Zoom melakukan IPO pada 2019 dengan harga saham US$ 36 per lembar. Pada penawaran saham kedua, valuasi Zoom diperkirakan di angka US$ 337,71 per lembar, berdasarkan penutupan Senin. Zoom berencana menjual 4,4 juta saham baru.

Zoom memanfaatkan momentum meningkatnya minat pasar akan sahamnya. Tahun lalu, saham Zoom naik hingga 5 kali lipat seiring semakin banyak orang yang menggunakan aplikasinya selama pandemi. Zoom sudah berhasil meraih laba, tetapi penjualan saham ini akan membuat laporan keuangannya semakin gemuk. Per Oktober, Zoom memiliki kas US$ 730,5 juta, naik dari US$ 283,1 juta pada Januari.

Dengan kapitalisasi pasar mendekati US$ 100 miliar, Zoom memiliki modal untuk melakukan akuisisi besar.

BACA JUGA Sepak Terjang Zoom, Aplikasi Tersukses Sepanjang 2020

Penawaran saham kedua juga akan menyuntikkan modal untuk memperkuat kas dan membuat deal lebih menarik bagi target akuisisi. Zoom mengatakan akan menggunakan dana tersebut untuk biaya operasional dan belanja modal (capex), dan kemungkinan sebagian akan digunakan untuk akuisisi atau investasi strategis di bisnis, produk, jasa, atau teknologi komplementer.

Meskipun valuasi Zoom saat ini 10 kali lipat lebih besar dari IPO, tetapi masih di bawah rekor tertingginya yaitu US$ 568,34 di pertengahan Oktober. Sejak Oktober, saham Zoom turun 41% akibat perkembangan vaksin Covid-19 yang diharapkan membuat dunia normal kembali.

Pertumbuhan pendapatan Zoom di masing-masing dua triwulan terakhir naik 350%, dan pertumbuhan triwulan keempat diperkirakan di kisaran 330%. Pertengahan tahun ini diperkirakan pertumbuhan Zoom akan lebih moderat seiring dengan kembalinya para karyawan kembali bekerja di kantor.

Sumber: CNBC.com