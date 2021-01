IHSG Berpotensi Menguat, Valbury Rekomendasikan 6 Saham Ini

Rabu, 13 Januari 2021 | 09:27 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut riset Valbury Sekuritas Indonesia, IHSG diperkirakan bergerak menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (13/1/2021), di tengah dominasi katalis positif bagi pasar berikut ini: 1) Pemerintah resmi menerima bahan baku untuk vaksin Covid-19 sebanyak 15 juta dosis, (+), 2) Indeks berjangka Wall Street sementara ini berada di teritorial positif (+), 3) Indeks Wall Street pada perdagangan Selasa, (13/01) menguat (+).

Indeks bursa regional Asia diperkirakan mayoritas menguat (+), 5) Rupiah diperkirakan menguat terhadap dolar AS (-), 6) UE telah memulai proses persetujuan untuk vaksin Covid-19 ketiganya. Jadwal vaksinasi akan dipercepat setelah mengonfirmasi permohonan penggunaan darurat vaksin AstraZeneca-Oxford University (+) 7) The Fed mengatakan bahwa transisi pemerintahan AS yang baru pada 20 Januari 2021 dan akan digencarkannya vaksinasi Covid-19 membuat optimistis terhadap situasi perekonomian ke depan (+) dan 8) Presiden AS Donald Trump membantah bahwa pidatonya pekan lalu di hadapan ribuan pendukung telah mendorong mereka untuk merangsek ke gedung Capitol (+).

Sentimen pasar dari dalam negeri:

Realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai 6,09% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit tersebut disebabkan pendapatan negara mengalami tekanan yang cukup dalam dimana pendapatan negara terkumpul sebesar Rp 1.633,6 triliun, turun 16,7% dibanding 2019. Di tengah pendapatan negara yang tertekan, realisasi belanja negara sepanjang 2020 sebesar Rp 2.589,9 triliun, naik 12,2% yoy. pertumbuhan realisasi belanja negara tersebut sejalan dengan strategi countercyclical yang ditempuh pemerintah dalam penanganan Covid-19. Hal ini terutama untuk menahan laju kontraksi ekonomi serta mengurangi dampaknya pada kenaikan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran akibat pandemi. posisi defisit APBN pada tahun lalu masih relatif lebih kecil dibanding banyak negara ASEAN maupun G20.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan peringatan soal virus corona jenis baru yang ditemukan di Jepang. Virus baru yang ditemukan di Jepang bisa menimbulkan masalah jika tidak segera ditangani. Semakin banyak virus menyebar, semakin tinggi kemungkinan perubahan baru pada virus. Varian baru ini kemungkinan lebih menular daripada jenis sebelumnya. Varian tersebut tampaknya memiliki mutasi yang sama seperti strain lain yang ditemukan di Inggris dan Afrika Selatan.

Sentimen pasar dari luar negeri:

Partai Demokrat resmi mengajukan resolusi berisi tudingan bahwa Presiden AS Donald Trump menghasut massa dalam kerusuhan di Capitol. Namun, mereka menanti, apakah Wapres Mike Pence bersedia mengupayakan Trump lengser. Para politisi Demokrat mengajukan proses dakwaan pemakzulan itu kecuali jika Trump mengundurkan diri atau dilengserkan dengan mekanisme Amendemen ke-25.

Perspektif tenikal

Support Level: 6354/6312/6271

Resistance Level: 6437/6478/6519

Major Trend: Down

Minor Trend: Up

Pattern: Up

Rekomendasi perdagangan hari ini:

BSDE: Beli

• Tutup 1335, TP 1375

• Boleh beli di level 1255-1335

• Resisten di 1375 & support di 1255

• Waspadai jika tembus di 1255

• Batasi risiko di 1230

PWON: Beli

• Tutup 570, TP 595

• Boleh beli di level 550-570

• Resisten di 595 & support di 550

• Waspadai jika tembus di 550

• Batasi risiko di 535

SMRA : Beli

• Tutup 880, TP 925

• Boleh beli di level 850-880

• Resisten di 925 & support di 850

• Waspadai jika tembus di 850

• Batasi risiko di 810

BBTN: Beli

• Tutup 1905, TP 2000

• Boleh beli di level 1850-1905

• Resisten di 2000 & support di 1850

• Waspadai jika tembus di 1850

• Batasi risiko di 1800

ASII: Beli

• Tutup 6525, TP 6650

• Boleh beli di level 6400-6525

• Resisten di 6650 & support di 6400

• Waspadai jika tembus di 6400

• Batasi risiko di 6325

ANTM: Beli

• Tutup 2770, TP 2850

• Boleh beli di level 2620-2770

• Resisten di 2850 & support di 2620

• Waspadai jika tembus di 2620

• Batasi risiko di 2580

Sumber: BeritaSatu.com