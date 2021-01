Bursa Eropa Menguat Ditopang Vaksin Covid-19 dan Stimulus AS

Jumat, 15 Januari 2021 | 05:28 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Kamis (14/1/2021) karena harapan stimulus fiskal pemerintahan Amerika Serikat (AS) dan berita positif vaksin Covid-19.

Pan-European Stoxx 600 mengakhiri perdagangan naik 0,7%, dengan saham perjalanan dan rekreasi menguat 1,9% memimpin kenaikan, sementara saham utilitas turun 0,4%.

Bursa Eropa memulai perdagangan dengan hati-hati, karena investor memantau peningkatan kasus Covid-19. Vaksinasi di seluruh benua telah meningkatkan harapan bahwa pandemi bisa diakhiri.

Data uji coba awal yang diterbitkan di New England Journal of Medicine pada Rabu (13/1/2021) menunjukkan vaksin Covid-19 sekali pakai Johnson & Johnson aman dan menghasilkan respons kekebalan pada relawan muda dan lanjut usia.

Gejolak politik AS tetap menjadi fokus setelah anggota DPR melakukan pemakzulan Presiden Donald Trump untuk kedua kalinya - menjadikannya presiden AS pertama yang pernah dimakzulkan dua kali - karena mayoritas DPR menilai Trump menghasut kerusuhan di Capitol AS pekan lalu.

Di Wall Street, saham naik karena para pedagang mempertimbangkan perkembangan stimulus AS dan berita vaksin yang menjanjikan. Di sisi lain, ada tekanan data ekonomi yang lemah dan gejolak politik.

Sementara saham di Asia-Pasifik beragam pada Kamis karena investor bereaksi terhadap data perdagangan Tiongkok Desember yang menunjukkan ekspor negara tersebut naik 18,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu lebih tinggi dari ekspektasi kenaikan 15% oleh analis dalam jajak pendapat Reuters. Sementara impor Tiongkok tumbuh 6,5% dibandingkan dengan ekspektasi kenaikan 5% dalam jajak pendapat Reuters.

Kembali di Eropa, ekonomi Jerman menyusut minus 5% pada tahun 2020, menurut data awal yang diterbitkan Kamis, sedikit mengalahkan -5,1% berdasarkan ekonom yang disurvei Reuters.

Dalam pergerakan harga, perusahaan semikonduktor Belanda ASM International naik 7,6% setelah Barclays menaikkan target harga. Adapun Carrefour turun 2,5% setelah Menteri Tenaga Kerja Prancis menentang usulan pengambilalihan raksasa ritel tersebut oleh Alimentation Couche-Tard Kanada.

Sumber: CNBC