Wall Street Turun karena Investor Tunggu Detail Stimulus AS

Jumat, 15 Januari 2021 | 05:40 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street turun tipis pada perdagangan Kamis (14/1/2021) karena investor menunggu detail paket stimulus ekonomi besar dari Presiden terpilih Joe Biden.

Dow Jones Industrial Average melemah 68,95 poin, atau 0,2% ke 30.991,52. Nasdaq Composite merosot 0,1% menjadi 13.112,64 setelah mencapai level tertinggi sepanjang masa di awal sesi. S&P 500 ditutup 0,4% lebih rendah pada 3.795,54.

Saham Facebook turun 2,4%. Amazon, Netflix, Microsoft, dan Apple semuanya menurun lebih dari 1%. Adapun Alfabet ambles 0,9%.

Presiden terpilih Joe Biden pada Kamis malam mengumumkan rencana stimulus yang mencakup dorongan pembayaran langsung US$ 600, asuransi pengangguran, dan dukungan untuk pemerintah negara bagian dan lokal. Stimulusnya bisa mencapai US$ 2 triliun, CNN melaporkan. Sementara The New York Times mengatakan Biden diperkirakan akan merilis stimulus US$ 1,9 triliun.

BACA JUGA Bursa Eropa Menguat Ditopang Vaksin Covid-19 dan Stimulus AS

Pendiri Vital Knowledge Adam Crisafulli, menulis bahwa US$ 2 triliun untuk paket stimulus sejalan dengan ekspektasi. Hal ini yang membuat pasar telah menguat baru-baru ini berkat stabilitas berkelanjutan di tiga pilar (stimulus, vaksin, dan pendapatan ).

Wall Street mendapat dorongan di awal sesi karena data uji coba yang diterbitkan Rabu malam (13/1/2021) menunjukkan bahwa vaksin satu dosis Johnson & Johnson (J&J) aman dan menghasilkan respons kekebalan tubuh. Saham Johnson & Johnson naik 1,8%.

Jim Cramer dari CNBC mengatakan bursa saham belum memperhitungkan skenario cerah di mana vaksin bisa mengendalikan pandemi sekitar tahun ini. "Pasar belum memperhitungkannya. Sama sekali tidak," kata Cramer pada "Squawk on the Street."

Namun, investor juga mencerna data klaim pengangguran yang lebih buruk dari perkiraan. Klaim pertama kali untuk asuransi pengangguran melonjak menjadi 965.000 minggu lalu, lebih tinggi dari perkiraan 800.000 klaim baru, menurut ekonom yang disurvei Dow Jones.

DPR memilih mendakwa Presiden Donald Trump untuk kedua kalinya - menjadikannya presiden AS pertama yang pernah dimakzulkan dua kali - karena mayoritas menuduhnya menghasut kerusuhan di Capitol AS minggu lalu.

Suku bunga bank AS telah naik tahun ini di tengah prospek peningkatan stimulus fiskal AS menyusul Demokrat menguasai mayoritas di DPR dan Senat. Ekspektasi inflasi juga meningkat baru-baru ini. Namun, pejabat Federal Reserve telah mencatat bahwa kebijakan moneter akan tetap mudah di masa mendatang.

"Ketika saatnya tiba untuk menaikkan suku bunga, kami pasti akan melakukannya, dan saat itu, tidak ada waktu lagi," kata Ketua Fed Jerome Powell pada Kamis.

Sumber: CNBC