Emas Antam Naik ke Rp 956.000 Per Gram

Jumat, 15 Januari 2021 | 09:36 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan bersertifikat logam mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan Jumat (15/1/2021) mencapai Rp 956.000 per gram atau naik Rp 1.000 dari perdagangan sebelumnya Rp 955.000 per gram.

Berdasarkan situs resmi perseroan logammulia.com yang dikutip Beritasatu.com, hingga pukul 09.30 WIB pagi ini, harga emas Antam di butik Pulogadung Jakarta, Rp 956.000 per gram.

Adapun di butik emas lainnya di Jakarta seperti Gedung Antam, dan Menara Ravindo harga emas mencapai Rp 956.000 per gram.

Harga emas melemah pada akhir perdagangan Kamis (14/1/2021), menyusul aksi ambil untung dari kenaikan sesi hari sebelumnya. Namun komentar Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell yang memperkuat harapan lingkungan suku bunga lebih rendah dan prospek lebih banyak stimulus AS, menahan kerugian lebih lanjut. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange turun US$ 3,5 atau 0,19% menjadi US$ 1.851,40 per ounce. Sehari sebelumnya, Rabu (13/1/2021), emas berjangka naik US$ 10,7 atau 0,58% menjadi US$ 1.854,90 per ounce.

Berikut daftar harga emas Antam di Jakarta Pulogadung dalam sejumlah pecahan:

Untuk pecahan 500 gram: Rp 448,320 juta.

250 gram: Rp 224,265 juta.

100 gram: Rp 89,812 juta.

25 gram:Rp 22,512 juta.

10 gram: Rp 9,055 juta.

5 gram: Rp 4,555 juta.

1 gram: Rp 956.000

Sumber: BeritaSatu.com