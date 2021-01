Indeks-indeks Acuan Wall Street Melemah di Praperdagangan

Jumat, 15 Januari 2021 | 20:34 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Indeks berjangka AS bergerak negatif pada praperdagangan Jumat (15/1/2021). Presiden terpilih AS Joe Biden mengumumkan rencana megastimulus senilai US$ 1,9 triliun pada hari Kamis. Pelaku pasar Wall Street juga menantikan laporan keuangan triwulanan sejumlah bank-bank besar.

Dow Jones Industrial Average futures turun 0,47%, S&P 500 futures turun 0,4%. Nasdaq futures turun 0,2%.

Proposal stimulus yang disebut Rencana Penyelamatan Amerika (the American Rescue Plan), mencakup beberapa langkah stimulus yang sudah ada, seperti: Pembayaran langsung sebesar US$ 1.400 kepada mayoritas orang Amerika, sehingga total menjadi US$ 2.000 termasuk pembayaran bulan Desember US$ 600, dan tunjangan pengangguran per minggu menjadi US$ 400 dan memperpanjangnya sampai akhir September.

Penjualan ritel AS turun 0,7% di bulan Desember, lebih buruk dari ekspektasi pasar yang memperkirakan penjualan datar.

Pelaku pasar menantikan laporan keuangan triwulan IV 2020 dari bank-bank seperti Wells Fargo dan Citigroup. JPMorgan Chase sudah mengumumkan laporan keuangan dan hasilnya lebih baik dari ekspektasi analis. JPMorgan mencatat pendapatan US$ 30,16 miliar dan laba per saham US$ 3,79 per saham, di atas estimasi analis US$ 28,7 miliar pendapatan dan US$ 2,62 laba per saham. Meski demikian, saham JPMorgan turun 0,5% di praperdagangan Jumat.

Sumber: CNBC.com