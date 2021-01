Bursa Asia Melemah Jelang Data PDB Tiongkok

Senin, 18 Januari 2021 | 08:04 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia bergerak melemah di awal perdagangan Senin (18/1/2021). Pelaku pasar menantikan data pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,75%, ASX 200 Australia turun 0,52%, dan Kospi Korsel turun 0,7%.

Pelaku pasar menantikan sejumlah data penting dari Tiongkok yang rencananya akan diumumkan siang ini, di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi triwulan IV, produksi industri, dan penjualan ritel Desember.

Bursa AS akan ditutup pada perdagangan Senin karena libur.

Reuters melaporkan bahwa Pemerintahan Trump mencabut izin sejumlah perusahaan, di antaranya Intel, untuk menjual produk ke Huawei. Larangan ini diberlakukan menjelang pelantikan Biden sebagai Presiden AS pada hari Rabu nanti.

Dalam 10 hari pertama, kebijakan Biden akan difokuskan mengatasi "empat krisis" yaitu: Covid-19, penurunan ekonomi, ketidakadilan rasial, dan perubahan iklim. Beberapa kebijakan Biden di antaranya, mencabut larangan masuk dari sejumlah negara Muslim, mewajibkan penggunaan masker, dan memperbaiki hubungan antara Pemerintah AS dengan kelompok minoritas.

James Sullivan, kepala riset ekuitas Asia (selain Jepang) di JPMorgan, program stimulus AS dapat memicu capital outflow dari pasar modal Asia dan negara-negara berkembang Asia. Besar kemungkinan aliran modal itu berbalik kembali AS sebagai dampak dari pemulihan ekonomi AS yang ditopang stimulus US$ 1,9 triliun.

Sumber: CNBC.com