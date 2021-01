Dirut BRI: Optimisme Pelaku UMKM Telah Pulih

Senin, 18 Januari 2021 | 16:57 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Sunarso menyatakan, optimisme mayoritas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap perekonomian telah pulih.

Pernyataan itu diambil berdasarkan BRI Micro & Small Medium Enterprises (SME) Index (BMSI) belum lama ini yang berhasil merekam dampak positif berbagai bantuan untuk pelaku UMKM.

"Sebetulnya, pelaku UMKM kita sudah di titik bottom dan mulai meningkat, kepercayaan terhadap pemerintah, kemudian datangnya vaksin. Maka ini saya katakan iya, pelaku besar untuk mendongkrak perekonomian ini ada di UMKM,” kata Sunarso di acara webinar 'Kebangkitan UMKM untuk Mendorong Perekonomian Nasional', Senin (18/1/2021).

Acara ini merupakan kerja sama Majalah Investor dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM, serta didukung oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), PT Telkom (Persero) Tbk, PT Askrindo (Persero), PT Jamkrindo (Persero), PT PP (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Menurut Sunarso, sangat penting untuk selalu optimistis dan kenyataannya berdasarkan indeks ini pelaku UMKM optimismenya sudah pulih, meski belum 100 persen. "Namun, harapan itu ada dan itu dengan datangnya vaksin orang lebih aman beraktivitas,” tandasnya.

Meski begitu, Sunarso mengingatkan, para pelaku UMKM bisa terus berinovasi, mengadopsi teknologi dan tidak terus mengandalkan stimulus dari pemerintah. Kuncinya, aktivitas ekonomi harus pulih, aktivitas kerja kembali. "Karena kita harus mensejahterahkan pekerja tidak melulu mengandalkan stimulus. Sampai kapan stimulus, tidak akan kuat kalau seperti itu. Kita harus kembali berdiri dengan tetap memandang bahwa situasi membaik dan kita optimis,” ujarnya.

Sebagai informasi, melalui indeks UMKM pertama di Indonesia tersebut, BRI mencatat, terdapat banyak pelaku usaha UMKM yang terbantu berkat berbagai stimulus dari pemerintah sejak pandemi Covid-19 melanda.

Hasil survei BMSI per November 2020 mencatat, 58,2 persen pelaku usaha mikro memperoleh dampak signifikan atas stimulus subsidi bunga pinjaman. Kemudian, terdapat 11,8 persen pelaku usaha mikro dan kecil dapat meningkatkan operasional bisnis setelah mendapat subsidi bunga dari pemerintah.

UMKM, ditegaskan Sunarso, telah menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, sebagai bank yang fokus terhadap sektor UMKM dan memiliki komitmen untuk terus fokus dalam melakukan ekspansi bisnis di segmen ini dengan melakukan strategi go smaller, go shorter, go faster, BRI akan terus mendorong nasabah UMKM untuk naik kelas.

Dia pun memaparkan, ada tiga strategi yang dilakukan perseroan untuk membantu nasabah UMKM naik kelas, yakni melakukan training dan edukasi, memperluas akses pasar, serta self assessment.

Dalam training dan edukasi, menurut Sunarso, BRI melakukan pemberdayaan UMKM, kemudian pelaku UMKM masuk dalam BRIncubator. Hingga saat ini terdapat 1,9 juta debitur UMKM yang sudah naik kelas. Selain itu, terdapat Rumah Kreatif BUMN (RKB), dengan jumlah anggota 329.969 orang dan jumlah pelatihan sebanyak 4.133.

Kemudian, dalam akses pasar, kata Sunarso, perseroan mengadakan UMKM Expo(RT) BRILianpreneur 2020. Perhelatan tersebut mencatatkan transaksi senilai US$ 59 juta dengan melibatkan 99 pembeli yang berasal dari Amerika Serikat (AS), Eropa, Timur Tengah, Jepang, dan juga Australia.

Nasabah UMKM BRI pun bisa melakukan self assessment melalui aplikasi yang dikembangkan. "Mereka bisa melihat dengan terstruktur melalui aplikasi tersebut. Nanti akan ketahuan mereka kelasnya di mikro, atau sudah di UKM. Mereka juga bisa tahu kalau mau naik kelas butuh training atau akses pasar, ini semua ada di aplikasi BRI,” jelas Sunarso.

Sumber: BeritaSatu.com